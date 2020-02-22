"Milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bekliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza DAĞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştireceği Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamasında AK Parti olarak İzmir'e de tüm Türkiye'ye olduğu gibi vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeler sunduklarını ifade eden Dağ "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu otoyol açılışı için Milletvekili olduğu İzmir'e davet etti. Biz de İzmir Milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, şehrimize getirilen hizmeti yerinde görmeleri ve bu ana tanıklık etmeleri için açılışa davet ediyoruz." dedi.

Otoyol Tasarruf Sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat Cumartesi günü Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yapmak için İzmir'e gelecek. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla ve icraatlarımızla çıktık. Şimdi de aynını yapıyoruz. İstersen hafta sonu İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız. Sen de İzmir milletvekilisin, açılışa davet edeyim bu heyecana sen de ortak ol." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılış törenine davet etmişti. Bu davete henüz Kılıçdaroğlu'ndan bizzat bir yanıt gelmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin açıklama yaptı. Otoyol ile ilgili bilgi veren Dağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştireceği yol, 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometreden oluşmaktadır ve Çandarlı-İzmir arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürmektedir. Bu yol ile yakıt ve zaman, dolayısıyla ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca bu otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olmasını planladığımız Çandarlı Limanı'na entegre edilecektir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı'nın kendisine iletilen davete icabet ederek Milletvekili olduğu ile kazandırılan bu hizmeti yerinde görmesi gerektiğini belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin, muhalefet konumunda olan bir siyasi parti olarak, milletimizin hizmetine sunulmak üzere faaliyete geçirilen projelerin her aşamasında üstüne düşeni uygun şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapmaksızın, kronik bir muhalefet refleksiyle hareket etmek, İzmir'e de ülkemize de herhangi bir katkı sunmamaktadır. Odaklanmamız gereken nokta hemşehrilerimizin hayat standardının yükselmesi için yapacağımız çalışmalar olmalıdır. Bu açıdan düşündüğümüzde, İzmir için önemli bir projenin hayata geçirileceği günde siyaset ve ideolojiyi arka planda bırakmalıyız.

17 senedir yaptığımız nice hizmetlere bir yenisini daha eklemenin arifesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanı'nı davetinin ardından, biz de İzmirimize kazandırdığımız bu otoyolun açılışı için İzmir'in Milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, otoyolu yerinde görmeleri ve bu heyecana ortak olmaları maksadıyla açılış törenine davet ediyoruz. İzmirimiz için aktif hale geldiği andan itibaren bu yolu onlar da kullanacakları için, bu ana tanıklık etmeleri bizi ve tüm İzmirlileri memnun eder."