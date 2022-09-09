Bir asır önce bugün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu değerlendiren Prof. Dr. Hasan Mert, kurtuluşun ve kuruluşun şehrinin milli mücadelenin kızılelması olduğunu belirtirken İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ise Ege’nin incisinin Andolu’nun zembereği olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in 15 Mayıs 1919 günü başlayan Yunanlılar tarafından işgali ile başlayan ve üç yılı aşan işgal günleri yüzyıl önce bugün 9 Eylül 1922 sabahında Şanlı Türk Ordusu’nun şehre girerek Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çekmesiyle sona erdi. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Prof. Dr. Hasan Mert ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ zaferi Haber Ekspres’e değerlendirdi.

Anadolu’nun mührü

9 Eylül’ün Türk Milleti için bir bayram Yunanlılar içinse matem olduğu belirten Prof. Dr. Hasan Mert, “Burada sadece yenilen Yunan Ordusu değildir. Burada Yunanlıların arkasındaki İngiltere, Fransa, İtalya gibi Avrupa’nın batı emperyalizmi yenilmiştir. 20’nci yüzyılın başında bu ülkeler dünyanın büyük bir kısmını sömürgeleri haline getirmişti. Bizim bu zaferimiz sömürge haline gelen milletlere de bir umut ışığı oldu. Emperyalizmin yenilebileceği ilk defa görüldü. Türk Milleti için de Alpaslan’la başlayan Anadolu’nun vatan kılınma süreci 9 Eylül’le birlikte tamamlanmış ve mühürlenmiş oldu” dedi.

Türk Ordusu İzmir’de ilk hedefine ulaştı

İzmir’in işgaliyle birlikte Türk Milleti’nin topyekûn bir mücadele başlattığını kaydeden Prof. Dr. Mert, “Milli mücadelenin kızılelması İzmir’di. Bayrak düştüğü yerden kalkar. İzmir’in işgali Türk Milletine bağımsızlığını, vatanına sahip çıkması gerektiğini hatırlattı. Sonrasında millet meclisinin açılmasıyla beraber bütün vurgular İzmir’in kurtarılmasına yöneliktir. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ sözüyle işaret ettiği İzmir’in kıyılarının olduğu denizdi. Mustafa Kemal Paşa İzmir’e ulaştığında verdiği mesajda da ‘Türk Ordusunun bu zaferini kutluyor ve Akdeniz’in ufuklarından özgürlük selamını iletiyorum’ demişti. Türk Ordusu İzmir’de ilk büyük hedefine ulaştı. İzmir’in kurtuluşuyla İtilaf Devletleri, Türkleri savaşla yenemeyeceklerini anlayıp barış masasına oturdular. İzmir’in kurtuluşu Lozan’ın kapısını açmıştır. Türk Milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü tescilleyen Lozan Anlaşması’na giden yol İzmir’de kazanılan zaferden geçiyor. İzmir’in kurtuluşundan sonra bir miktar daha silahlı mücadeleler devam etti ama hiçbiri İzmir kadar dile getirilmez. Mesela İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim 1923’tür ama İzmir’in kurtuluşu kadar etki yaratmaz. Bu bakımdan kesinlikle İzmir milli mücadelenin kızılelmasıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin umudu: İzmir

9 Eylül’ün sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de kurtuluşu olduğunu kaydeden İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ise “Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir’e geldiğinde ‘Saygıdeğer İzmirliler, siz çok üzüldünüz; çünkü çok acılar ve eziyetler gördünüz. Mutlusunuz, çünkü bütün memleket sizi kutsal bir kurtuluş hedefi olarak kabul etmiştir’ der. Bütün Kurtuluş Savaşı’nın hedefidir; İzmir. Çünkü İzmir, emperyal güçlere boyun eğen bir şehir değildir. İzmir’in bu durumu tüm Türkiye’ye umuttur. Hatta Atatürk, ‘Ahmak düşman buraya gelmeseydi, belki bütün memleket dikkatsizlikte dalmış olarak kalırdı’ der. İzmir’in işgal edilmesi bütün milleti tetikleyen önemli bir etken. Çünkü İzmir, o dönemde de bu dönemde de çok önemli bir şehir. Bu anlamda İzmir, Anadolu’nun zembereğidir” ifadelerini kullandı.