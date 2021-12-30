Milli Piyango satışlarında büyük düşüş!

Milli Piyango bileti satışlarını önceki yıllara göre düşük seyrettiğini belirten İzmir Milli Piyango Bayileri ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, “Milli Piyango Bayileri en kötü günlerini yaşıyor. Eski günleri özlüyoruz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yılbaşı gecelerinin gelenek haline gelen alışkanlıklarından biri de Milli Piyango çekilişi takip etmek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak satılıyor. Yılbaşına saatler kalmasına rağmen ise bilet satışları düşük seyrediyor. Milli Piyango bileti satışlarında bu yıl yaşanan düşüşü değerlendiren İzmir Milli Piyango Bayileri ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, bilet satışlarında eski hareketliliğin olmadığını söyledi.

Bayiler küstü

Piyasaya sürülen sahte biletler nedeniyle satışların düştüğünü ifade den Çakmak, “Vatandaşlar güven sorunu yaşadığı için eski yıllara göre bilet satışları düşük seyrediyor. Milli Piyangoyla ilgili yapılan asparagas haberler nedeniyle de vatandaşlar bilet almaya çekiniyor. Vatandaşlarımız yılbaşı bileti alırken bayilerden almalı. Aldıkları bileti mor ışığa tutarak kontrol etsinler. Bilet satışları düşük seyrediyor ama biz elimizdeki biletin yüzde 25’ini son gün satıyoruz. Biletle ilgili sıkıntı yok. Ama satışların düşmesinde şirketin yanlış politikaları da etkili oluyor. Devredilen şirket Milli Piyango İdarisi’nde olduğu gibi çalışsaydı biletler ayın 25’inde biterdi. İnşallah hayırlı olur. Biz ikramiyenin İzmir’e çıkmasını isteriz ama iki dönemdir biz Milli Piyango’da istediğimizi alamıyoruz. Şirket bizimle istişare yapmadan hareket ediyor. Şirket reklamlarla bilet satılacağını düşünüyor ama reklamların hiçbir etkisi yok. Milli Piyango Bayileri en kötü günlerini yaşıyor. Eski günleri özlüyoruz. Yanlış pazarlama stratejisi nedeniyle bayileri küstürdüler” dedi.

Güven yok

Konak Meydanı’nda Milli Piyango satışı yapan Fadime Tün ise 9 senedir bilet satışı yaptığını belirterek bu sene satışların geçen yıllara nazaran oldukça kötü olduğunu söyledi. Tün, “Kimse Milli Piyango bileti satın almak istemiyor. Güven yok. Geçen yıl bir kişiye çıkınca kimsenin güveni kalmadı. Bilet alanda çeyrek bilet alıyor” diye konuştu.

Ruhsatsız satış yapanlardan bilet almayın

22 yıldır Konak’ta Milli Piyango Bileti satışı yapan sabit bayi Necla Abla da “İnsanların güveni yok. Gelen vatandaşlar ‘Geçen sene bilet aldım korsan, sahte çıktı, nasıl güvenip alayım’ diyor. Genellikle vatandaşlar çeyrek bilet alıyor. Kriz döneminde insanlar bütçesine göre bilet alıyor. Ödemelerini de kredi kartıyla yapıyor” şeklinde konuştu. Vatandaşlara ruhsatsız satış yapanlardan bilet almaması noktasında uyarılarda da bulunan Necla Abla, “Bilet alacak vatandaşlarımız biletlerdeki bayi numarasıyla ruhsatı eşleştirsinler. Sağlamasını yaparak bilet alsınlar. Biletlerin arkasına vurulan kaşe tek başına yeterli değil. Ruhsata da bakılmalı” açıklamalarında bulundu.

54 yaşındaki İbrahim Abay isimli vatandaş ise her yıl düzenli olarak milli piyango bileti aldığını belirterek “Çeyrek bilet aldım. Her yıl düzenli olarak alıyorum ama hiç çıkmadı. Bilet fiyatları çok değil. Bilet fiyatları enflasyona, gelen zamlara göre normal” dedi.