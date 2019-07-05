Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den Soyer açıklaması

İzmir üzerine bir değerlendirme yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir’in çok yönlü bir şehir olduğunu ve birçok kaynağa sahip olduğunu vurguladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin “İzmir kabuk değiştirmesi ve mevcut potansiyeliyle patlama yapması gereken bir şehir. Türkiye’nin yıldızı olması gereken bir şehir önü açılmalı” diye konuştu.

İzmir üzerine bir değerlendirme yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir’in çok yönlü bir şehir olduğunu ve birçok kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Şahin “aynı anda hem tarım, hem sanayi, hem, turizm, hem liman hem de tarih gibi değerleri olan kaç şehrimiz var. İzmir bu özellikleriyle Türkiye’nin yıldızı olmalıdır. Mevcut potansiyelleri en iyi şekilde sevk ve idare edilmelidir” dedi.

İzmir’in Sorunları İle Yüzleşmeliler

Açıklamasını “Biz İzmir’i çok başka yerlerde görmek istiyoruz. Bizim bir İzmir hayalimiz var. Fakat daha trafik, kentsel dönüşüm, çöp, eğitim ve altyapı sorunlarını halledememiş bir İzmir’le yüzleşiyoruz. Hemşehrilerimize daha rahat ve huzurlu bir yaşam sunmalıyız. Yerel yöneticilerimizin tek kaygısı bu olmalı” diyerek sürdüren İl Başkanı Veysel Şahin şehrin ruhuna da vurgu yaptı. Şahin, “Gelenekleri, özellikleri, tarihi, milli kültüre katkısı ve ekonomiye verdiği can noktasında baktığımızda İzmir’in çok özel yeri var. İnsanımızın şehirle birleşen bir ruhu var. Bunlar yapılması gereken atılımları tetikliyor. Ama nedense İzmir hep görmezden gelinip baskı altında tutulmaya ve buradan da siyasi kazanç elde edilmeye zorlanıyor. Devam edip süre gelen belediyecilik anlayışı şehrin önünü kapatıyor” vurgusunu yaptı.

Soyer Tribüne Oynamayı Bırakmalı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin son olarak, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer artık İzmir gerçekleriyle yüzleşmeli, yetkisini kullanarak İzmir ve İzmirliler için çalışmanın dozajını arttırmalıdır. Şova ve tribüne dönük faaliyetler artık ne zaman son bulacak, şehrimizin kökleşmiş ve kronikleşmiş sorunları için ne zaman harekete geçilecek diye merak ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.