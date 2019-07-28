Mimarlar Odası Kültürpark'ın yapı envanterini çıkardı

İzmir'de önce İZFAŞ eski binasının özel bir üniversiteye tahsisi, ardından ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı'nın geçici olarak A-B-C hollerine taşınacağına yönelik iddialarla gündeme gelen Kültürpark için Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasını isteyen Mimarlar Odası İzmir Şubesi, fuarın yapı envanterini bir raporda topladı. Kültürpark'ın mevcut durumunun değerlendirildiği raporda, görüş ve öneriler de yer aldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kent merkezindeki 42 hektarlık önemli yeşil alanlardan olan Kültürpark'ın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması aşaması gibi çalışmalarda kullanılmak üzere, veri tabanı oluşturdu. Kültürpark'ın yapı envanteri, hazırlanan raporda toplandı. 2'nci derece doğal sit ve tarihsel sit alanı olarak tescillenen Kültürpark'ın, vatandaşlar tarafından hala aktif şekilde kullanıldığı belirtilen raporda, buraya, acil durumlar haricinde araç girişinin tavizsiz olarak engellenmesi istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görev yaptığı dönemde özel bir üniversiteye 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen, daha sonra tahsisi meclis kararı ile iptal edilen İZFAŞ eski binasının, Kültürpark Arşivi ve Müzesi olarak değerlendirilebileceği önerisi de sunuldu.

Bazı tesislerin ve polis merkezinin kaldırılması istendi

Raporda, Kültürpark'ta yapılaşmaya ve araç trafiğine yol açtığı belirtilen polis merkezi binasının, alan dışında uygun bir yere taşınarak, bu bölgenin ağaçlandırılması önerisi de yer aldı. Kültürpark içerisinde bulunan hayvan polikliniğinin, önemli bir işleve sahip olduğu, ancak özellikle kokusu ile çevreyi olumsuz şekilde etkilediği belirtilerek, alan dışına taşınması gerektiği ifade edildi. Raporda, Atlas Pavyonu, eski Almanya Pavyonu binasının kaldırılması istenirken, eski Sovyetler Birliği Pavyonu ve eski Evkaf Pavyonunun Kültürpark'ın en karakteristik yapılarından olduğu, mutlaka korunması gerektiği vurgulandı.

'Fuarda bulunan holler kaldırılmalı'

Raporda, Kültürpark içerisindeki lunaparkın şu anki durumunun sorunlu olduğu belirtildi. Güvenlik sorunu bulunduğu, çevresine görsel ve işitsel olarak rahatsızlık verdiği öne sürülen alanın mutlaka dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Lunaparkın tamamen kaldırılmasının doğru olmayacağı, ancak eğlence araçlarının sadece dönme dolap olarak korunması, diğer alanların da yeni bir eğlence anlayışı ve işletme modeli ile dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. Kültürpark'ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturacak her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiği, alanın ekolojik yapısı ile özgün peyzajına ilişkin kaybolan değerlerin yeniden ortaya çıkarılması istendi. 2000'li yılların başında, Fuarizmir'in tamamlanmasından sonra kaldırılacağı şartıyla yapıldığı belirtilen hollerin, Kültürpark'ın doğal ve mimari yapısına en büyük zararı veren unsurlar arasında olduğu ve bu yapıların acilen kaldırılması gerektiği de vurgulandı. Bölgede asgari yapılaşma ve yeşil alan yoğunluğu içerisinde açık spor alanları ile yine içerisinde bir kafeteryanın bulunacağı sera kurulabileceği önerisi sunuldu.

'Kentlilere ait kamusal alan olmalı'

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Kültürpark'ın her zaman tüm kentlilere ait bir kamusal alan olması gerektiğini belirterek, "Kültürpark, şu anki potansiyelini tam olarak yansıtamıyor. Bu nedenle mutlaka belli ilkeler doğrultusunda ve katılımcı bir süreçle Koruma Amaçlı İmar Planı yapılarak, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Kültürpark'ta restore edilerek korunması gereken birçok yapı bulunmakta. Bu yapıların çoğu ne yazık ki bugün bakımsızlık ve özensiz müdahaleler nedeniyle tanınmayacak haldeler" dedi. Alpaslan, mimar Bruno Taut ve mimar Harbi Hotan, Rıza Akşan gibi isimlerin heykellerinin bile özenli şekilde restore edilmesinin, Kültürpark'ın bir cazibe merkezi olmasına önemli katkı sunacağını söyledi.