Minibüsler güvenli

Sosyal medyadaki Küner köyüne ilişkin yapılan asılsız paylaşımların halkı huzursuz ettiğini belirten başkan Uğuz, ‘4 aydır durak ve araçlarımızda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugüne kadar İzmir’de çalışan minibüslerde bir tane sorun yaşanmadı, bir çalışanımız Koronaya yakalanmadı. Güvenli ve huzurlu ulaşım yapmak isteyenler kesinlikle minibüslerimizi tercih etmeli’ dedi.

Korona salgınının ilk günlerinden itibaren sosyal sorumlulukları gereği tüm dezenfeksiyon önlemlerini aldıklarını belirten İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, ‘4 aydır gerek araçlarımıza gerekse çalışanlarımıza yönelik dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar İzmir’de minibüsçü camiasından bir tane bile Corona hastası çıkmadı. İddia ediyoruz, İzmir’de en sağlıklı ve güvenli ulaşım minibüslerimiz aracılığıyla yapılıyor. Halkımızın içi rahat olsun’ dedi.

Denetimsiz dedikodular

Sosyal medyada minibüs plakası sahiplerinin yoğun bulunduğu Küner köyüne ile ilgili yayınlanan dedikodulara dikkat çeken Uğuz, ‘Küner köyünde hem minibüsçü hem taksici esnafımız yoğun bulunmakta. Sosyal medyada Küner’in karantina altına alındığına ilişkin yorumlar, haberler çıkıyor. Denetimsizce paylaşılan bu haberler gerçeği yansıtmıyor ve vatandaşlarımızı ürkütüyor. Ben de Küner köyündenim. Küner’de karantina yok. Sadece jandarma ikametgahı dışırıda olan vatandaşların köye giriş çıkışlarını kontrollü sağlıyor. Maske takma zorunluluğu sadece Küner için değil, tüm İzmir halkı için zorunlu. Burada abartılacak bir durum yok’ diye konuştu.

Minibüsçüler Odası kefil

Sağlık bakanlığı ya da ilgili kurumlardan bilgi almadan yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini isteyen Taner Uğuz, ‘Bugüne kadar İzmir’de çalışan minibüslerde ne şoförler açısından ne de araç ve durak hijyenliği açısından herhangi bir sorun yaşanmadı. Yaşanmayacak ta. Buna İzmir Minibüsçüler Odası yönetimi olarak biz kefiliz. Güvenli ve huzurlu ulaşım yapmak isteyen vatandaşlar kesinlikle Minibüslerimizi tercih etmeli’ dedi.