Minik Ayda’ya büyük sürpriz 

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin 4 yaşına bastı. Mucize bebek Ayda’nın doğum günü Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un makamında hazırlanan sürpriz parti ile kutlandı

Ayda için hazırlanan özel organizasyonda Başkan İduğ’nun makam odası balonlarla süslenirken, minik Ayda’ya en sevdiği çizgi film karakteri olan Elsa’nın kostümü hediye edildi. Babası Uğur Gezgin, abisi Atakan Gezgin amcası Onur ve eşi Tuğba Gezgin ile partiye gelen Ayda’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Mucize bebek Ayda, kendisine özel olarak yaptırılan doğum günü pastasını da abisi ile birlikte üfledi.

Mutluluğu önemli

Ayda Gezgin’in 91 saat sonra sağlıklı bir şekilde kurtarılmasının mucize olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, minik Ayda’nın acısını hafifletmek istediklerini belirterek, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Biz Gezgin ailesine her zaman yanında olacağımızı söylemiştik. Bugün de Ayda’nın doğum günü. Bizde onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak istedik”dedi.

Ayda’nın amcası Onur Gezgin de Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür ederek, “Ayda’nın annesinin de yanında olmasını isterdik. Ayda ve Atakan herşeye sahip. Bizde onlara annelerinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz”diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Atakan’a da hediye

Başkan Mustafa İduğ, depremde Sakarya’dan gönderilen yardımların arasından çıkan ve içinde bozuk paralar bulunan bir kumbarayıda Atakan’a verdi. Kumbaranın depremzedeler için gönderildiğini ifade eden İduğ, “Bir çocuğun kendi harçlıklarından biriktirdiği para bu. Anlamı çok büyük olduğu için bunu Atakan’a emanet ediyoruz”dedi.