Minik Öykü'ye ilik nakli yapıldı

Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve ekibi tarafından yapılan naklin ardından Öykü Arin, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Naklin ikinci aşaması olarak Öykü Arin, 28 gün steril ortamda gözetim altında tutulacak ve iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.

Anne Eylem Yazıcı, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine belirten Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur" dedi.

Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna mutlu bir haber vermek istediklerini söyledi.

Baba Çağdaş Yazıcı ise bütün yakınlarıyla büyük bir heyecan ve umutla sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Toprağa tohum ektik

Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."