Konak Belediyesi’nin, Yenişehir ve Toros olmak üzere iki ayrı merkezde hayata geçirdiği, ücretsiz okul öncesi eğitimin verildiği Minikler Konağı ilk mezunlarını verdi. Başarıyla eğitimlerini tamamlayan toplam 55 çocuk birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenlendiğin etkinlikle ilk karnelerini aldı

Konak Belediyesi’nin, dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hayata geçirdiği Minikler Konağı projesinin ilk öğrencileri mezun oldu. Yenişehir’de Engelsiz Yaşam Köyü içinde ve Toros Sosyal Tesisleri’nde olmak üzere iki ayrı bölgede hizmete açılan Minikler Konağı’nda 3-6 yaş arasındaki minikler karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi.

“Yolunuz aydınlık olsun”

Toros Sosyal Tesisleri’nde yer alan Minikler Konağı’nda iki ayrı sınıfta eğitim alan 40 çocuk eğitimlerini başarıyla tamamladı. Karne töreni öncesinde resimler yapan, müzik eşliğinde dans eden ve sonrasında pasta kesen miniklere öğretmenleri de sürpriz bir hediye hazırladı. Üzerinde “Yolun aydınlık olsun” yazan ve her birinin bir “yıldız” olduğunu ifade eden yıldız başlıklı kalemler isimlerine özel hazırlanmış rengarenk kartlar eşliğinde hediye edildi. Öğretmenleriyle birlikte son derslerini de eğlenerek geçiren minikler, sembolik karnelerini ve hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı.

Karne hediyesi havuz partisi

Yenişehir’deki Engelsiz Yaşam Köyü içinde bulunan Minikler Konağı’nın 15 sevimli miniğine ise öğretmenleri sürpriz havuz partisi düzenledi. Bahçeye kurulan portatif havuzda gün boyu eğlenceli anlar yaşayan miniklere havuz partisinin ardından annelerinin hazırladığı ikramlar sunuldu. Çocuklarının ilk karne heyecanına eşlik eden anneler de en az çocukları kadar heyecanlı ve mutluydu. Eğlenceli, keyifli geçen günün sonunda minikler kendilerinden birer hatıra bırakmak amacıyla bahçeye çiçek dikti. Diktikleri çiçeklere isimler vermeyi de ihmal etmeyen çocuklar karne sevinçlerini anneleriyle paylaştı.

55 minik başarıyla mezun oldu

Geleceklerini şekillendirecek ilk basamak olan okul öncesi eğitimlerini Konak Belediyesi Minikler Konağı’nda başarıyla tamamlayan toplam 55 miniğe verilen karnelerde ise “Gülüşünle bizlere yansıttığın enerjin ve göstermiş olduğun üstün başarılarından dolayı bu belgeyi almaya hak kazandın” ifadeleri yer alıyor. Eğlenceli olduğu kadar duygusal anların da yaşandığı etkinliklerde veliler de çocuklarına okul öncesi ücretsiz eğitim olanağı sağladığı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti.

Yeni kayıtlar başladı

Yenişehir ile Toros’ta önemli bir ihtiyacı karşılayan Konak Belediyesi Minikler Konağı’nın yeni dönem kayıtları da başladı. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında hizmet veren Minikler Konağı kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Yenişehir’de Engelsiz Yaşam Köyü içindeki Minikler Konağı için 0232 484 53 00’dan, dahili 3003 numaralı telefonu, Toros Sosyal Tesisleri’nde yer alan Minikler Konağı için ise dahili 3004 numaralı telefonu arayabilirler.