Miniklere moral etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, onkoloji hastası çocuklarla bir araya geldi.

Onkoloji tedavisi gören çocuklar için hijyen ve sosyal mesafe şartlarına azami özen gösterdiklerini belirten Hotar, “Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve sıhhatlerine kavuşturmak için hastanemizde konuk ettiğimiz minik yavrularımızla yıl boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya geliyorduk. COVID-19 nedeniyle bir süre ara verdiğimiz etkinliklerimize normalleşme süreciyle yeniden başladık. Onların yayında olmak ve yaşadıkları mutluluğu paylaşmak amacıyla birlikteyiz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Onkoloji tedavisi gören 14 çocuk aileleriyle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün mensuplarınca oluşturulan 100’den fazla erik, kayısı, vişne, kiraz, armut, elma, muşmula, ayva gibi meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede, doğayla buluştu. Minikler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun, akademisyenler ve aileleriyle birlikte meyve topladı.

Çocuklarla buluşmaktan mutluyuz

Onkoloji bölümünde yoğun bir tedavi sürecinden geçen çocuklara moral vermek ve mutluluklarını paylaşmak için etkinlikler düzenlendiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Etkinliklerimize COVID-19 nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Pandemiyle birlikte toplumun tamamına yayılan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları, çocuklarımızın hayatının bir parçası olmuş durumda. Dolayısıyla COVID-19 salgını sırasında onlar daha fazla önlem almak, daha fazla dikkat etmek zorunda kaldılar. Risk grubundaki çocuklarımız ve aileleri izole bir hayat yaşamak zorunda kaldılar. Onları korumak adına biz de etkinliklerimize ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kontrollü bir ortamda doğa ile buluşmalarını, toprağın bize verdiği bu nimetleri elleriyle toplamalarını görmek gerçekten keyif verici. Meyvelerini topladığımız bahçemiz Sanat Yerleşkemiz yenilenirken de burada var olmaya devam edecek. Bu etkinliğimizi de geleneksel hale getireceğiz” dedi. DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun da bu tip etkinliklerin tedavi gören çocuklar üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirterek, mümkün olduğunca çok sayıda etkinlik düzenlediklerini, çocukların yaşıtlarıyla ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri ortamlar hazırladıklarını söyledi.

