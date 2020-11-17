Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı makamında ziyaret etti.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve AKUT Gönüllüleri’nden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Arda, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT gönüllülerine teşekkür etti. İzmir depreminin arama kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Başkan Arda, “AKUT olarak çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Zor şartlar altında kendinizi tehlikeye atarak başka insanların yaşamını kurtarıyorsunuz. Size minnettarız. Her zaman yanınızda olacak ve imkânlarımız doğrultusunda sizi destekleyeceğiz” diye konuştu. AKUT ekibinin Gaziemir ziyaretinde Başkan Arda’nın hazırladığı sürpriz, gönüllüleri duygulandırdı. Belediye hizmet binasının koridorlarına çıkan belediye personeli, AKUT gönüllülerini alkışlarla ve ıslıklarla Gaziemir Belediyesi’nden uğurladı.