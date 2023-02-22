'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ümit Ölmez (32), 'miras' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, yeğeni B.Ö. (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü
22 Şubat 2023 Çarşamba 09:31

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ölmez, yeğeni B.Ö. ile miras anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. B.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine amcası Ümit Ölmez'e ateş açıp, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ümit Ölmez kanlar içerisinde yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Ölmez, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Ölmez, buradaki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ümit Ölmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi B.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. 

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