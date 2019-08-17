Mistral Carrera‘da 2019 yaz okulu dolu dolu geçti

İzmir’in önde gelen spor ve sağlık merkezlerinden biri olan Mistral Carrera’nın, 7 ile 14 yaş arası çocuklar için son derece dolu bir program eşliğinde hazırladığı yaz okulu dönemi sona erdi. Yaz boyunca çocuklar hem eğlenirken hem de eğitici aktivitelere katıldı.

Son teknoloji ekipmanları, özel stüdyoları, yüzme havuzu, kütüphane, SPA alanı, Kids Club ile İzmir’in spor yaşamına farklı yaklaşımlar getirmeye devam eden Mistral Carrera, çocuklara eğlencenin yanında eğitici ve öğretici bir yaz dönemi yaşattı. Çocukların yaz tatilini tabletten, bilgisayardan uzak ve eğlenceli geçirmeleri için yaz boyu iki haftalık periyotlarla hazırlanan yaz okulu’nda, İngilizce, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, tırmanma duvarı, akıl oyunları, jimnastik, masa tenisi, kareoke, aşçılık, seramik gibi etkinlikler yapıldı.

Eğlence sadece sanal dünyada değil

Çocukların yaz tatilinde sportif faaliyetler yaparak geçirmesinin çocukların yeni eğitim öğretim dönemine daha dinç girmesini sağlayacağını ifade eden Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, çocuklara güzel vakit geçirmenin yanında eğitici ve öğretici bir faaliyet dönemi de yaşattıklarını söyledi. Çocukların yaz okulu sayesinde mental ve fiziki açıdan yorgunluklarını atmaları için eğitmenlerle titiz çalışma bir programı oluşturduklarını belirten Kahramaner, “Teknolojinin hayatımıza egemen olmasıyla beraber çocukların daha çok tablet ve telefonla oynadıklarını görüyoruz. Carrera Mistral olarak düzenlediğimiz yaz okulumuzda çocuklarımıza eğlencenin sadece sanal dünyada olmadığını göstermeye çalıştık. Bu konuda başarılı olduğumuzu da düşünüyorum” dedi.