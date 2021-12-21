Mithatpaşa’da trafiği rahatlatacak uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Caddesi'nde hayata geçirdiği uygulamayla trafik akışını rahatlattı. Caddede perakende ticaret hizmeti sağlayan satış noktalarına gelen yüklerin sabah ve akşam zirve saatleri dışında indirme, bindirme işlemlerini yapmaları kararı alındı. Uygulama özellikle parklanmalar nedeniyle sıkıntı yaşanan caddede trafik akışını rahatlattı, seyahat süresini kısalttı. Uygulama diğer ilçelerde 10 ana arterde de uygulanmaya başlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında 'kent içi trafiği rahatlatacak altın dokunuşlar' şeklinde ifade ettiği projeler bir bir hayata geçiyor. Pandemi sürecinde artan trafiği hafifletmek için kentin ana arterlerinde kritik noktalarda düzenlemeler yapan, ücretsiz çekici hizmeti ve şerit uygulamaları ile trafik akışını rahatlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklanmalar nedeniyle yoğunluk yaşanan Mithatpaşa Caddesi için de çözüm üretti. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 2021/562 No’lu UKOME kararını uygulamaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi güzergah üzerindeki kargo şirketleri, tüp ve su alım-satımı yerleri, zincir marketler gibi iş kollarının servis hizmetlerini zirve saatler sabah 07.00 ile 10.00, akşam üzeri 16.00 ile 19.00 saatleri arasında yerine getirmesini engelledi. Karar, Mithatpaşa Caddesi’nin Fahrettin Altay Meydanı ile Sabancı Kültür Merkezi (334/3 sokak) üzerindeki iş yeri sahipleri, esnaf, yurttaşlar ve bölgedeki muhtarlarla da toplantılar yapılarak, katılımcı bir süreçle hayata geçirildi.

Hedefimiz “Sürdürülebilir ve Dirençli Kent” yaratmak

Kent nüfusunun ve araç sayısının giderek arttığını bu nedenle yollardaki yoğunluğun azalması için çalıştıklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Başkanımızın ‘Sürdürülebilir ve Dirençli Kent’ hedefi vizyonu doğrultusunda her şeyden önce toplu taşımayı destekliyoruz. Öte yandan otomobil kullanıcılarının da dertlerini çözmekle ilgili bir vazifemiz var. Sabah ve akşamları zirve saatlerinde mevcut altyapının aktif kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Altınyol’da ek şerit açıyoruz. Ücretsiz çekici hizmeti veriyoruz. Trafiği rahatlatmak için kritik noktalarda kavşak ve yol düzenlemeleri yaptık” dedi.

Mithatpaşa trafiği rahatladı



Mithatpaşa Caddesi’nde yaptıkları çalışmaya ilişkin de bilgi veren Yaygel, şunları söyledi:

“Mithatpaşa Caddesi’nde uzmanlarımız yaptığı tespitlerde yol kapasitesinin düzgün kullanılmadığını fark etti. Caddede çift sıra iki taraflı parklanma yapılıyor. İki şerit olan yolumuz tek şeride düşüyordu ve çok büyük trafik sıkışıklığına sebep oluyordu. Bu parklanma mal indirme bindirmeden de kaynaklandığından belirlenen saatler dışında mal indirme bindirme yapılmasını aldığımız UKOME kararıyla engelledik. Aldığımız tedbirlerden sonra olumlu geri dönüşler oldu. Bu uygulama caddede trafiği rahatlatırken; sıkışıklığa bağlı ‘dur-kalk’ların azalması nedeniyle trafikten kaynaklı emisyon değerleri de azaldı. Çevresel bir etki de elde etmiş olduk. Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde kent merkezinde Bayraklı, Balçova, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak olmak üzere 7 ilçemizde tespit edilen toplamda 10 ana arterde benzer kararı alarak uygulamayı genişlettik.”



“Bölgemiz nefes aldı”



Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Nedim Altan ise, “Bu uygulama ile birlikte caddede trafik akışı rahatladı. Halkımız da çok mutlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulama başlamadan önce bir toplantı yaptı. 8 muhtar arkadaşımız, buradaki büyük mağaza sahipleri ve esnafın da katılımı ile biz de görüşlerimizi bildirdik. Dar bir yola sahibiz. Araçlar ikinci ve üçüncü sıralara park ediyordu. Bu kalkmış oldu. Bölgemiz nefes aldı. Herkes memnun” dedi.

“Bu uygulama yapılmasaydı işimiz zordu”



Cadde üzerinde yer alan bir markette müdür olarak görev yapan Cihangir Yıldız da, “Trafiği aksatmamak adına güzel bir uygulama. Biz de o saatlere göre depolarımızı ve mal alımını ayarlıyoruz. Rahat bir şekilde alıyoruz. Güzel bir uygulama. Çünkü burası çok yoğun bir cadde. Trafik yoğun olduğu zaman mal alımı da bizim için güçleşiyor. Bu uygulama yapılmasaydı çok zor olurdu. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan gayet iyi. Bu tarz işlek caddelerde gerekli. Yoğun saatlerde büyük kamyonlar trafiği çok aksatıyordu” açıklamasında bulundu.

10 ana arterde de uygulanmaya başladı



Alınan UKOME kararına göre Mithatpaşa Caddesi’nin ardından trafik akışının yoğun olduğu Bayraklı Sakarya Caddesi, Balçova Ata Caddesi, Buca Menderes Caddesi, Bornova Mustafa Kemal, Kamil Tunca ve Abdi İpekçi caddeleri, Gaziemir Önder Caddesi, Karşıyaka Girne Bulvarı, Karabağlar İnönü Caddesi ile Konak İnönü Caddesi’nde yer alan iş kollarına verilen servis hizmetleri de sabah 07.00 ile 10.00, akşam üzeri16.00 ile 19.00 olan zirve saatler dışında yapılmaya başlandı.