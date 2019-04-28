Mobilya Akademi'nin temeli yakında atılacak

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu, İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) yönetimi makamında ziyaret etti. Selvitopu, "Sektöre büyük hizmet verecek Mobilya Akademi'nin temelini yakında atacağız" dedi.

İzmir'de mobilya sektörünün merkezi olarak nitelendirilen Karabağlar ilçesinde ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Muhittin Selvitopu'nu, İzmir Mobilyacılar Odası yönetimi makamında ziyaret etti. Esnafın ekmeğinin büyütülmesi yönünde geçmiş dönemde yararlı bir işbirliği süreci geçirdiklerini hatırlatan Selvitopu, işbirliğinin artarak süreceğini söyledi. Başkan Selvitopu, "Mobilyacı esnafın hayali olan hizmet binasını da bu dönemde hayata geçireceğiz. Eğitim ve hizmet birimleriyle sektöre daha yararlı hizmetler üreteceği Mobilyacılar Odası binasının temelini yakında atacağız. Meclis kararımızı aldık. Yakın bir süreçte oda binada sektöre hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Hayal, gerçek olacak

Birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İZMOD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, sektörün yerel yönetimlerle yapacağı iş birliğinin ekonomiye olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Ökoparan, "Mobilya Akademi adını taşıyacak olan merkez, mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak. Yeni birimlerimiz sektörün geleceğe yatırım yapmasına olanak tanıyacak. Toplam 1816 m² inşaat alanını kapsayacak olan eğitim merkezi, 5 kattan oluşacak. 3 katta hizmet verecek merkezin bodrum kısmında atölye ve otopark olarak kullanılacak 2 kat daha bulunacak. Tesis aynı zamanda İZMOD hizmet merkezi olarak da faaliyet yapacak. Oda yönetimi olarak bu projenin hayata geçeceği günleri iple çekiyoruz"dedi.

İzmir Karabağlar Belediyesindeki ziyaret programına İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, Başkan Vekili Bülent Şimşek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil Bal, Munir Erol, Soner Büyüktalaş, Tuncay Duğan, Eğitim Danışmanı Zafer Koç ve Basın Danışmanı Nihat Ak katıldı.