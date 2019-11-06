Mobilya fabrikası gibi okul

Çiğli 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin, kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları okuldaki atölyelerde tasarlayan ve üreten öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor. Birçok kurumdan sipariş alan lisenin üretim bölümünde kız öğrenciler de çalışıyor.

Çiğli'de 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim, makine, elektrik ve elektronik, endüstriyel otomasyon gibi 6 farklı alanda öğrencilere eğitim veriyor. Okul bünyesindeki atölyelerde mobilya ve iç tasarım derslerini uygulamalı alan öğrenciler, dolap, masa gibi mobilyaları yapmayı öğreniyor. Birçok belediye ve kamu kuruluşu için mobilya yapan okul, siparişlere yetişemiyor. Okuldaki 720 öğrenciden 70'i kız. Atölyelerde erkek öğrencilerle birlikte çalışan kız öğrenciler de oldukça başarılı ve iddialı. 11'inci sınıf öğrencisi Bengüsu Aktık (16), "Biz burada önce istenen mobilyanın çizimini yapıyoruz. Sonra da bunu yapmak için atölyeye giriyoruz. Sadece derste değil, burada da çok şey öğreniyoruz. Dolap, masa yapımlarını öğreniyoruz. Kadınların bu işi yapmasını erkekler pek tavsiye etmez. Ama burada biz kadın gücünü göstermek istiyoruz. Kadınların da bu tür işleri yapabileceğini görüyoruz ve herkese gösteriyoruz yaptıklarımızla" diye konuştu. 11'inci sınıf öğrencisi Ezgi Koç (16) ise, atölyede çalışırken zorlanmadığını belirtti. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendilerine yardım ettiğini söyleyen Koç, meslek edindiği için mutlu olduğunu ifade etti. 11'inci sınıf öğrencisi Oktay Aybar (17) da, "İç mekan dış mekan mobilyaları yapıyoruz. Benim için burada çalışmak bir avantaj. Buradan mezun olduktan sonra iş hayatına rahatlıkla adapte olacağım" dedi.

Meslek sahibi oluyorlar

Lise için, 'Fabrika gibi okul' benzetmesi yapan Okul Müdürü Oya Ada Taş, "6 alanda eğitim veriyoruz ama döner sermaye faaliyetlerinin yoğunlaştığı iki alan var. Bunlardan biri mobilya ve iç mekan tasarımı alanı. Bu alanlarda öğrencilerimizle birlikte yoğun şekilde döner sermaye faaliyetlerini yürütüyoruz. Çok sayıda sipariş alıyoruz. Belediyelerle, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışıyoruz" dedi. Atölyelerde üretimi yapılan ekipmanların Menemen'deki bir meslek lisesine ait olduğunu söyleyen Oya Ada Taş, belediyelerin yanı sıra her türlü kurum ve kuruluşa mobilya üretimi yapmak için yetki ve donanıma sahip atölyelerin bulunduğunu aktardı. Lisenin, öğrencileri geleceğe hazırladığını kaydeden Müdür Taş, "Öğrencilerimizin mesleki eğitim becerilerini aldıkları, atölyede öğrendikleri mesleki eğitimlerini, el becerilerini üretimde gerçekleştirme fırsatları oluyor. Üretimin içerisinde hem becerilerini artırıyorlar hem de bundan kendilerine maddi bir kaynak da sağlıyorlar. Hem cep harçlıklarını çıkarıyorlar hem de fiili olarak üretimde bulundukları için el becerileri, mesleki becerileri de artmış oluyor. Bunların yanı sıra okulumuzdaki sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de devam ediyor" dedi. Lise öğrencilerinin mezun olduklarında ellerinde hayatlarını sürdürecek bir meslek olacağını anlatan Taş, "Bu önemli bir avantaj. İşsizliğin yaşandığı bir ortamda mesleklerini edinerek mezun olmaları bizim ve onlar için çok önemli. Ülkemiz için de önemli. Ülkemizin gençleri bu şekilde bir meslek sahibi oluyor, ayrıca geleceklerini de garanti altına alıyorlar" dedi. Düşük seviyede zihinsel engeli olan öğrenciler de, lisede eğitim görüyor. Öğrencilerin öğretmeni Şebnem Şahin, çocukların mobilya ve iç tasarım dersleri eğitimi aldıklarını, üretime de katıldıklarını söyledi.