Mobilya sektörü İzmir'de buluştu

MODEKO 2021 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Fuar İzmir’de başladı. Pandemi tedbirleri alınarak yapılan MODEKO’nun salgın sürecindeki ilk fiziki fuar olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sıkıntılı süreçte hedefimizden hiç şaşmadan fuarlarımızı dijital ortama taşıdık” dedi

Türkiye mobilya sektörüne ve İzmir ekonomisine önemli katma değer sağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ desteğiyle Efor Fuarcılık tarafından yapılan MODEKO 2021 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı başladı. “Güvenli Fuar Alanı” Belgeli Fuar İzmir’de yapılan MODEKO’nun açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, sektör ile ilgili odaların başkan ve temsilcileri, sektör profesyonelleri ile yurt dışından fuara gelen satın almacılar katıldı. 9 Nisan’a kadar devam edecek MODEKO Fuarı, 300’e yakın katılımcısıyla konuklarını ağırlayacak.

Önemli katkılar sağlayacak

Pandemi sürecindeki ilk fiziki fuarın açıldığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuara Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil pek çok ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin geleceğini belirtti. Sektörün ciddi kayıplar yaşamasına karşın, ‘fuarlar kenti İzmir’ hedefinden vazgeçmediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Pandemi süreci boyunca dünyanın hiçbir yerinde fiziken gerçekleşemeyen fuarlar nedeniyle, sektör ciddi kayıplar yaşadı. Sektörün kayıplarını azaltmak, fuarcılığı yeniden canlandırmak adına fuarlarımızı dijital ortama taşıdık. İZFAŞ şirketimiz tarafından tamamı özgün ve İzmirli yazılımcıların geliştirdiği dijital altyapımız sayesinde, Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’in, üç boyutlu modellemesi, bir sanal platforma dönüştürüldü. Böylece kendi altyapımız ile Olivtech, Ekoloji İzmir ve 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nı, sanal ortamda gerçekleştirdik. Bu sayede, ülke ve İzmir ekonomisine katkı sağladık. Covid-19 salgını ile ilgili Fuar İzmir’de her türlü sağlık önlemini aldığımız MODEKO 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nın tüm bu yönleriyle, İzmir’e ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Pandemiye rağmen 32. kez MODEKO’yu açtıklarına dikkat çeken Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “Tüm katılımcılar şartlarını zorlayarak fuarımızda yer aldılar. 2020’de biz fuarı yaptık ve hemen pandemi süreci başladı, kapattık. Bu sene de başlıyoruz” dedi ve destekler için teşekkür eti.

Açılışın ardından Başkan Soyer, beraberindekilerle birlikte fuarı gezdi. Soyer, Karabağlar Belediyesi’nin standında yer alan ahşap oyma ustası Numan Nacaroğlu ile sohbet etti. Ahşap oyma ustalığında alttan kimsenin yetişmediğini ifade eden Nacaroğlu’na Başkan Soyer, “Bu çıraklık işini en kısa zamanda çözmemiz lazım” diyerek yanıt verdi.

300’e yakın katılımcı

Sektörün en prestijli 300’e yakın markasının yer aldığı MODEKO 2021 Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı. Fuara Ortadoğu’dan Lübnan, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin, Libya ve Sudan’dan alım heyetleri gelecek. Balkan ülkelerinden Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ile Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil birçok ülkeden EFOR Fuarcılık’ın organizasyonlarıyla gelecek ziyaretçi ve alım heyeti fuar alanında olacak. Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Adana ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve bölgelerden de mobilya ihtiyacını karşılayacaklar MODEKO’ya katılacak.

Sağlıklı ve güvenli ziyaret

MODEKO 2021 Mobilya sanayinin önemli temsilcilerini, yurtiçi ve yurtdışı sektör profesyonelleri ile sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemlerinin alındığı ve başarılı bir şekilde uygulandığı güvenli alan belgesi alan Fuar İzmir’de bir araya getirecek.