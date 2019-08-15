Mobilyacılar sitesi 2 yılda bitecek

İzmirli mobilya ve marangoz esnafının en büyük eksikliklerinden biri olan sanayi sitesi projesinde son aşamaya geldiklerini kaydeden İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, 'Göreve geldiğimde camianın 3 büyük sorununu çözmeyi hedeflemiştik. En önemlisi olan sanayi sitesi projemizde son aşamaya geldik' dedi.

Mobilya camiasına önemli kazanımlar sağlamayı ilke edindiklerini belirten Özkoparan, '40 yıldır bu sektörden ekmek yiyor, ailemin geçimini sağlıyorum. Çok sevdiğim mesleğime ve meslektaşlarıma faydam olsun düşüncesi ile kabul ettiğim başkanlık görevimde bazı hedeflerim var. Camiamızın kendi mülkü olacak bir oda hizmet binası ve eğitim tesisleri, günün gereklerine uygun bir sanayi sitesi. Hedeflere adım adım ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi hizmet binamız ve eğitim tesislerimiz için Karabağlar Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı ile projemizi yürütüyoruz, bir noktaya getirdik. Şimdi de Ege Koop'un tecrübesini kullanarak bir başka eksiğimizi gidereceğiz. Bu ayakları yere basan bir proje, bu projede ben adımı ortaya koyuyorum' diye konuştu.

Günün gereği

Ege Koop'un 35 yıllık deneyimini mobilya ve marangozlar camiası lehine kullanacaklarını hatırlatan Başkan Özkoparan, 'Ege Koop 400 işyerinden oluşan yeni bir ticaret merkezi inşaa edecek. Mobilya ve marangoz camiasının böyle bir merkeze ihtiyacı var. Karabağlar çok dağınık. Düzensiz binaların çoğu eski. Trafik sıkışıklığı hem mal getiren veya götüren esnafı hem de müşterilerimizi canından bezdiriyor. Ne İzmir'e ne de camiamıza yakışmıyor. Kapasitesi yetersiz kalan Kısıkköy'deki sitemiz de eskidi. Üretimimizi rahatça yapabileceğimiz, ürünümüzü sergileyip depolayabileceğimiz daha geniş metrajlı, yeni, önünde alanı bulunan, yüksek tavanlı ve kat çıkılabileceğimiz mekanlara ihtiyacımız var. Bu özelliklere sahip işyerlerinin bulunduğu, yollara, havalimanına, metroya bağlantılı, ticarete elverişli projemizi üyelerimize sunuyoruz' dedi.

Konut fiyatına

Sektördeki tüm işletmeleri bir araya toplayacaklarını söyleyen Özkoparan, 'Burada ihracat ağırlıklı çalışan meslektaşımız da, doğrudan tüketicilere hitap eden firmamız da, üyelerimize üretimde destek olan yan sektördeki işletmelerimiz de bir arada çalışabilecek. Ege Ticaret Merkezi, yeni nesil organize sanayi bölgesi niteliğinde olacak. Büyümek isteyen, imalathanesini genişletmek isteyen, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmayı planlayan üyelerimize fırsat doğacak. 200 m2, 400 m2, 800 m2 işyerlerini neredeyse konut fiyatına üyelerimize kazandırmak istiyoruz' dedi.

Projenin detayları

Startejik konuma sahip olacak merkez hakkında bilgi veren Hasan Özkoparan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ege Ticaret Merkezi Menderes Tekeli'de İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, metro hattına 5 dakika mesafede yer alıyor. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Aydın otoyoluna ve Menderes yoluna bağlantılı bir yolun da inşasına başlayacak. Merkez, çevreyoluna 12 km, İZBAN istasyonuna 3 km ve havaalanına 20 km uzaklıkta bulunacak. 200 metrekarelik işyeri için arsa payı olarak 200 bin lira ödenecek. Bunun yarısı 24 ay faizsiz vade ile verilebilecek. Biz kendimiz uygun arsa bulsak, altyapı, hafriyat ve düzenleme çalışmaları, arsa bedeli ile yine aynı maliyete gelecekti zaten. Projenin arsasında masraflar Ege Koop tarafından karşılanıyor.

İnşaata yılbaşında başlanıp işyerlerinin 2 yılda teslim edilmesi planlanıyor.'