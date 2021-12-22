Mobilyacıların 70 yıllık hayali gerçek oldu!

Mobilya sektörünün hizmet binası hayalini İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan ve ekibi gerçeğe dönüştürdü. Mobilya Akademi adındaki binanın açılışı geniş katılımlı bir törenle gerçekleşti

1951’de kurulan İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) üyelerinin 70 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. İZMOD ile Karabağlar Belediyesi iş birliğinde İZKA desteğindeki ‘Mobilya Akademi’ adını taşıyacak hizmet binası tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ziyaret ederek yakından incelediği binanın açılış töreni yapıldı.

İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan’ın ev sahipliğindeki törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, İESOB Onursal Başkanı ve Ege Ekonomiyi geliştirme Vakfı(EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ile mobilya sektörünün temsilcileri katıldı.

Mobilya denince akla İzmir gelecek

Açılış konuşmasında İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, mobilya dendiğinde İzmir’i akla getireceklerini belirterek, Karabağlar’ı mobilya il özleştirmek amacıyla coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını söyledi.

İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan şu konuşmayı yaptı: " Mobilya Akademi Türkiye'de ilktir. Bu bina bir ilk ama son olmayacak. ARGE çalışmalarının yanı sıra imalatların da yapılacağı Mobilya Akademi hizmet binasında, eğitim ve kurslar açarak sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz. Karabağlar'ı mobilya ile özdeşleştirecek Mobilya Akademi için coğrafi işaret almak için de başvurumuzu yaptık. Mobilya dendiğinde İzmir akla gelecek. Var gücümüzle çalışacağız, hak ettiği yere gelmesi için. Katma değeri yüksek ürünlerle İzmir'i zirveye çıkaracağız. Torbalı tarafından OSB çalışmamız başladı. Bakanlık ile yürütmekte olduğum orta ölçekli sanayi sitesi projemiz var. 150 dönüm içine bir mobilya AVM planlıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunun müjdesini vereceğiz ve kazmayı vuracağız”.

Sadece beton yığını değil

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu esnafın toplumsal hayata değer kattığını belirtirken Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, "Bu bina İZMOD Başkanı Özkoparan ve Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu’nun naif yaklaşımlarla hayata geçirdiği bir projedir. Bu binanın anlamı sadece beton yığını değil. Türkiye'de bir ilk. Eğitim amaçlı bir bina burası. Burada kendimize oda yapmadık. Her şey esnaf ve sanatkar için"dedi.

Güzel işleri hep birlikte yapacağız

Bina yapmaktaki temel hedeflerinin mobilya sektörüne dönük çalışmalar olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Mobilya Akademi, mobilya sektörüne dönük, sorunların, sıkıntıların projelerin tartışılacağı bir hizmet binası olacak. Belediye olarak biz de olacağız ama temel hedef mobilya sektörüne dönük çalışmalar. Bu binanın içini doldurduktan sonra gelecek için ara eleman, tasarım ve uygulama atölyeleri gibi birçok çalışma yapılacak. Eğitim salonları da var. Yine mobilya sektörüne dönük çalışmalar, eğitimler hızlı bir şekilde başlayacak. Projeyi İzmir Kalkınma Ajansı da destekledi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Maliyeti 7 milyon 268 bin lira. Bunun 1 milyon lirasını İzmir Kalkınma Ajansı karşıladı. Kalanını biz belediye olarak üstlendik. Helal hoş olsun. İZMOD Başkanı Özkorparan ile hep birlikte bir hayali gerçekleştirdik. Karabağlar Belediyesi olarak mobilya sektörünün sorunları bizim sorunumuz. Asla Karabağlar'daki mobilya sektöründen ayrı duramayız. Desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel işleri hep birlikte yapacağız. Binanın faaliyete geçmesinden sonra da birçok projeyi birlikte burada hayata geçirmenin imkanlarını bulacağız "dedi.

İyi dileklerle kesilen açılış kurdelesinin ardından davetliler Mobilya Akademi adını taşıyan binayı gezdi. Bilgisayar sınıfı, uygulama atölyesi, seminer salonu büyük takdir topladı.