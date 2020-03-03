MODEKO pazar payını arttıracak

Türk mobilya sanayinin en seçkin markaları MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda, yerli ve yabancı binlerce sektör paydaşıyla buluşmaya hazır.

4 Mart'ta Türkiye'nin en büyük fuar kompleksinde başlayacak organizasyon 5 gün sürecek. MODEKO'nun yeni pazarların kapılarını araladığına vurgu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleye, Türk mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın artacağını söyledi.

Büyük ilgi olacak

Türkiye'nin dış ticaret dengesini pozitife çeviren mobilya sanayi, 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 31'inci kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Mobilya sektörünün öncü 317 firması yaklaşık bir haftadır fuar alanında hummalı çalışmalarını devam ettiriyor. MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Ev Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Bahçe Mobilyaları ve Halı Bölümünden oluşacak. Sektör profesyonelleri dünyada oluşan şartların da etkisi ile MODEKO'ya olan ilginin bir kat daha artacağı görüşünde.

Üretirsen güçlüsün

MODEKO katılımcıları ve ziyaretçilerine başarı dileyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen mobilya üreticileriyle birlikte ülke ekonomisine katkı koymaya hazır olduklarını açıkladı. İşleyen, "Sürekli değişen dünya kojektüründe güçlü olanlar ve güçlü olmayı hak edenler kazanıyor. Kendisini yenileyerek standartların üzerinde üretim yapan bizim katılımcılarımız, MODEKO'da gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Fuar İzmir'deki mobilyaların tasarımları, üretim kalitesi ve fiyatları sektör profesyonellerinin aklını başından alacak. Ulusal ve Uluslararası pazarlardaki gücümüze güç katacağız. Ülkemizi ve üreticilerimizi daha güçlü kılmak için Efor Fuarcılık olarak çok çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz. Kendi alanında dış ticaret fazlası veren mobilya sektörümüzün ihracat hedeflerinin yakalanması için yapılan her çalışma kutsaldır"dedi.

Gözler kamaşacak

MODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıkacak. İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehi, İnegöl, Burdur, Adana, Kayseri, Afyon, Samsun, Amasya ve Trabzon il ve ilçelerinden katılımcılar ürün ve hizmetlerini tanıtacaklar. Özel koleksiyonlar göz kamaştıracak.

Dünya MODEKO'da buluşacak

Uluslararası mobilya alıcıları yapılan özel bir çalışmayla İzmir'e getirilecek. Polonya, Belçika, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, Hollanda, İngiltere, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, İsrail, Yunanistan, Libya, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan, Ürdün, Umman, Dubai, Katar, Kırgızistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gana, Sudan, Cezayir ve Tunus'dan sektör profesyonelleri MODEKO'yu ziyaret edecekleri bilgisini paylaştı.