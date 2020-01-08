Model Fabrika için iş birliği

Ege'nin en büyük iki odası İZTO ve EBSO iş birliğiyle kurulacak olan İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi için imzalar atıldı. Merkezde firmalar dijital dönüşüme hazırlanacak.

Uygulamada Model Fabrika olarak bilinen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğiyle kuruldu. Türkiye'de sanayi istihdamı, üretimi ve ihracatının çok önemli bir kısmını oluşturan, ülke ekonomisinin dinamiği KOBİ'lerin küresel rekabet koşullarının gerektirdiği yapısal dönüşümü sağlamayı amaçlayan model fabrikada, yalın üretim teknikleri ile firmalar, dijital dönüşüme hazırlanacak. İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Anonim Şirketi'nin kuruluşu nedeniyle düzenlenen imza törenine İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Elmasoğlu ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu katıldı.

Eğitim verilecek

Törende konuşan İZTO Başkan Vekili Cemal Elmasoğlu "Başta KOBi'ler olmak üzere, ticari işletmelere, diğer resmi ve özel kuruluşlara verimlilik, yalın üretim, dijital sanayi dönüşümü ve kalite seviyelerini yükseltmek amacıyla, ulusal ve uluslararası alanda her türlü hizmet, danışmanlık, eğitim ve çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm ve verimlilik esasına yönelik Model Fabrikalar kurulmasına öncülük etmek, kurulmuşlara ortak olmak, bunları işletmek veya yönetmek diğer bir önemli aşamamız olacak" dedi.

Başta KOBİ'ler

EBSO Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu da, İzmir Model Fabrika'nın son dönemde İzmir'de artarak gelişen, ortak iş yapma ve ortak akıl kültürünün önemli bir örneği olacağını söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Model Fabrika'da sunulacak yalın üretim teknikleri ile firmalarımızı, İzmir Ticaret Odamızla birlikte dijital dönüşüme hazırlayacağız. Bu kapsamda, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin uygulama yönlü becerileri deneysel ancak gerçek bir üretim ortamında yaparak kazanmalarını sağlayacağız. Teorik ve pratiğin birleştirileceği Model Fabrika bünyesinde danışmanlık hizmetleriyle desteklenmiş uygulamalı eğitim programlarının ve bu eğitimlerin

Gelişmiş ülkelerde var

Dünyada, Model Fabrika veya yeterlilik merkezi adıyla uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bu merkezler, çeşitli ülkelerde 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Almanya, ABD, Çin, Hindistan, İtalya, Singapur, Brezilya ile ülkemizde Ankara ve Bursa çalışmakta olan örneklerdir.