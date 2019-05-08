Modern tarım için arazi toplulaştırması

İzmir, Manisa ve Uşak'ta toplam 45 bin 564 hektar arazide toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. DSİ, daha sağlıklı ve ucuz hizmet için toplulaştıma çalışmalarına destek bekliyor.

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkanı bulunmamakta. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmekte. Bu yöntemlerden en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılması.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi 'Arazi Toplulaştırması' ile sağlanıyor.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne verildi.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın İzmir, Manisa ve Uşak illerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ödemiş'te 24 mahalle tamam

Aydın, "İzmir'deki 'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi' Ödemiş'te Beydağ Barajı Sulaması ile birlikte yürüyor. Toplam 16 bin 994 hektar arazinin şu ana kadar 10 bin 700 hektarlık kısmındaki çalışmalar tamamlandı. 24 mahallede tapu tescilleri bitirilirken, 2 mahallede de yeni parselasyon planları kesin tasdik aşamasına getirildi. 5 mahalledeki çalışmalar ise devam ediyor" dedi.

Manisa'da çalışmalar sürüyor

Manisa'daki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projeleri'nin 2 ayrı noktada devam ettiğini belirten Aydın, "Akhisar Gördes Sağ Sahil Projesi ile eş zamanlı yürütülen proje 6889 hektarlık bir arazide devam ediyor. Yaklaşık 2700 hektarlık Akselendi Mahallesindeki parselasyon çalışmaları sürerken; proje 11 mahalleyi daha kapsıyor. Manisa Kırkağaç Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi ise yaklaşık 11.545 hektar arazide devam ediyor. 9 mahalleyi kapsayan projede şu ana kadar 8 mahallede kesin tasdik yapıldı. Kadastro aşamasına gelindi" diye konuştu.

Uşak'ta 5 köyün tapu tescilleri bitti

Aydın, Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi'nin ise 10 bin 136 hektar araziyi kapsadığını, 10 köyün 5'inde ( 4200 hektar) tapu tescilleri tamamlanırken, 2 köyde kadastro kontrollerinin sürdüğünü 1 köyde ise yeni parsel planları kesin tasdiğe hazırlandığını açıkladı. n Yasin Çetin

Yatırım maliyetinde tasarruf

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmakta. Yani arazi sınırlarından geçirilmekte. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 azalmakta" dedi.

Modern sulama imkânı

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmakta" dedi.