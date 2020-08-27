Moloz başvuruları internetten!

Karabağlar Belediyesi, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda moloz başvurularını da internet üzerinden kabul ediyor. Böylece vatandaşlar belediyeye gelmek zorunda kalmıyor

Karabağlar Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı verdiği etkin mücadelenin de bir parçasını oluşturan sistem, ""www.karabağlar.bel.tr" adresi üzerinden çalışıyor. İnternet sitesinden moloz başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, bu adresteki "e-belediye" sistemine üye olmaları gerekiyor. Üyelik girişinin ardından "moloz başvuru" sekmesine tıklanıyor. Açılan pencerede, başvuru sahibinin kayıtlı yerleşim adresi otomatik olarak görüntüleniyor. Bu aşamada molozun alınacağı adres ve çuval bilgisi girildikten sonra, tarife ücreti üzerinden hesaplama yapılıyor. Daha sonra sistemin oluşturduğu tahakkuk bilgisi, vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak güvenlik koduyla birlikte iletiliyor. Vatandaş SMS'deki güvenlik kodunu girdikten sonra kentli numarasıyla birlikte dilerse "e-belediye" üzerinden dilerse vezneye giderek ödeme yapıyor. Süreç sonunda vatandaşın molozları bildirdiği adresten alınıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijitalleşme atağını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Dijital arşiv projesinde sona geldik. Nikah başvuruları online olarak kabul ediliyor. Ücretsiz eğitim olanağı sunduğumuz KARBEM öğrencilerine, pandemi döneminde online eğitim verildi. Vatandaşa daha iyi hizmet sunmayı; emek ve malzemeden tasarruf edilmesini amaçlayan dijitalleşme çabamız devam edecek" dedi.

