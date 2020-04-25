Motosikleti çalarken yakalandığı ve dayak yediği anlar kamerada

Konak'ta, bir işyerinin önündeki motosikleti çalma girişiminde bulunan hırsız, iş yeri çalışanı Ç.K. tarafından yakalanarak dövüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti çalarken yakalandığı ve dayak yediği anlar kamerada
25 Nisan 2020 Cumartesi 11:05

Olay, 23 Nisan Perşembe günü Basmane semtinde yer alan bir işyerinin önünde meydana geldi. Başını kapüşonla kapatan kimliği belirsiz kişi, iş yeri önüne gelerek burada bulunan motosikleti çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştıramayınca olay yerinden uzaklaşan hırsız, bir süre sonra geri gelerek motosikleti iterek götürmek istedi. Ancak iş yeri çalışanı Ç.K., hırsızı fark ederek yakaladı.

Yakaladı, dövdü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, Ç.K. tarafından yakalanarak dövüldüğü görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönen polis ekipleri ise olaya müdahale etti ve hırsızı gözaltına aldı.

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