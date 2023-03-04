Motosikleti ile kaza yapan doktor öldü

İzmir'de, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle devrilip metrelerce sürüklenip bariyere çarpan doktor Yahya Kemal Aygün, yaşamını yitirdi. Aygün'ün, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olduğu öğrenildi.

Motosikleti ile kaza yapan doktor öldü
04 Mart 2023 Cumartesi 08:54

Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Çanakkale-İzmir karayolun Yeni Foça bağlantı yolunda meydana geldi. Yahya Kemal Aygün 35 FS 333 plakalı motosiklet ile Aliağa yönünden Yeni Foça istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken, Aygün demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aygün'ü ambulansa alarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aygün'ün Aliağa ilçesinde tanınan doktor olduğu, uzun yıllar Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı ve uluslararası turnuvalarda da yarıştığı öğrenildi. Aygün'ün Türkiye Motor Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen birçok motosiklet yarış organizasyonuna katıldığı ve  çok sayıda derecesi olduğu belirtildi. 

Önceki Haber
Yavaş ve İmamoğlu'ndan açıklama
Sonraki Haber
Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı
Hatay’daki sahra hastanesinde günde 350 hasta tedavi ediliyor
Hatay’daki sahra hastanesinde günde 350 hasta tedavi ediliyor
0
'Banka kasasındaki altın ve paralarımız' çalındı iddiası
'Banka kasasındaki altın ve paralarımız' çalındı iddiası
0
Darbe girişiminde 8 kişinin şehit edildiği olaya karışan firari hükümlü yakalandı
Darbe girişiminde 8 kişinin şehit edildiği olaya karışan firari hükümlü yakalandı
0
Ailesini kaybeden Emine, enkazdan çıkmayan yeğeni Ela'yı arıyor
Ailesini kaybeden Emine, enkazdan çıkmayan yeğeni Ela'yı arıyor
0
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede
0
Tavan arasına gizlenen 1,8 kilo kokainle yakalandılar
Tavan arasına gizlenen 1,8 kilo kokainle yakalandılar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.