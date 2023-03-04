Motosikleti ile kaza yapan doktor öldü

İzmir'de, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle devrilip metrelerce sürüklenip bariyere çarpan doktor Yahya Kemal Aygün, yaşamını yitirdi. Aygün'ün, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Çanakkale-İzmir karayolun Yeni Foça bağlantı yolunda meydana geldi. Yahya Kemal Aygün 35 FS 333 plakalı motosiklet ile Aliağa yönünden Yeni Foça istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken, Aygün demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aygün'ü ambulansa alarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aygün'ün Aliağa ilçesinde tanınan doktor olduğu, uzun yıllar Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı ve uluslararası turnuvalarda da yarıştığı öğrenildi. Aygün'ün Türkiye Motor Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen birçok motosiklet yarış organizasyonuna katıldığı ve çok sayıda derecesi olduğu belirtildi.