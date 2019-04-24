Mövenpick'te lösemili çocuklara çikolata yapımı kursu

Mövenpick Hotel İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için mesai harcadı. Çocukları mutlu etmek ve çikolata ile doyasıya bir gün geçirmelerini sağlamak için, hem personel çocukları ile hem de LÖSEV iş birliğinde lösemi hastası çocuklar ile Çikolata Yapımı Kursu düzenledi.

Başaşçı Murat Yıldız ve ekibi tarafından uygulamalı olarak verilen kursta; 6-12 yaş arası çocuklar, çikolata eritme, saklama ve kalıp çikolata yapmayı öğrendi. Gün boyunca en sevdikleri çikolata ile doyasıya bir gün geçiren çocuklar, hem eğlendiler hem de dolgu çikolata, meyve kaplı çilek, çikolata topları yapmayı öğrendiler.

Özellikle tedavi sürecindeki çocuklar için moralin çok önemli olduğunu belirten LÖSEV yetkilileri, lösemi hastası çocuklar için motivasyonun tedavide ilaçtan çok daha etkili olduğuna dikkati çekti ve etkinlik için Mövenpick Hotel Izmir’e teşekkürlerini iletti.

Kurs sonrasında, çocuklar yaptıkları çikolatanın tadına bakarken, minik katılımcılara sertifikaları ile birlikte günün anısına özel hediyeler verildi. Mövenpick Hotel Izmir, bol bol çikolata yiyip eğlenen çocuklara güzel bir bayram anısı yaşattı.