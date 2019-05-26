Mucitler Başkanlık Konutu'nda

Şato Restoran olarak bilenen ve 2010'da 'Başkanlık Konutu' haline getirilen tesis, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle renkli görüntülere sahne oldu.Başkan Soyer, bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Başkanlık Konutu'nun İzmir'in üstlendiği etkinliklerde ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bu yıl ilk defa İzmir'de düzenlenen ve 40 ülkeden genç mucitleri bir araya getiren FIRST LEGO League Open International Turkey'de 40 ülkeden 82 takım ve 800 katılımcı yarıştı. Bilim kahramanları ödül töreninin ardından, Başkanlık Konutu ve Konukevi'nde kutlama programına katıldı. Şato Restoran olarak bilenen ve 2010'da 'Başkanlık Konutu' haline getirilen tesis, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Soyer, bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Başkanlık Konutu'nun İzmir'in üstlendiği etkinliklerde ev sahipliği yapacağını belirtti.

INTO ORBIT-Uzay Serüveni temasıyla 22-25 Mayıs tarihleri arasında 40 ülkeden 82 takım ve 800 katılımcıyı İzmir'de bir araya getiren FIRST LEGO League Open International Turkey, 4 gün boyunca hem heyecanlı hem eğlenceli anlara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından İzmir'e gelen genç mucitler, Fuar İzmir'deki ödül töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Varyant'taki Başkanlık Konutu'nda ağırlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, genç mucitlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Soyer, Başkanlık Konutu'nun İzmir'in üstlendiği etkinliklerde ev sahipliği yapacağını ve şehre gelen konukların da burada ağırlanacağını söyledi.

Gençler gözyaşlarına hâkim olamadı

Şampiyonada tamamı kız öğrencilerden oluşan Güney Koreli RED takımı şampiyon oldu. Birincilere ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir verdi. Genç bilim kahramanları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şampiyonada İsviçre'den MINDFACTORY takımı ikinciliği elde ederken, Slovakya'dan TALENTUMSAP takımı ise üçüncü oldu.

Umarım güzel anılarla dönüyorsunuzdur

Genç mucitlere seslenen Soyer, "Herkesi gönülden kutlamak isterim. Türkiye'de bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki güzel anılarla ülkelerinize dönüyorsunuzdur" ifadelerini kullandı. Demir ise, "Sizlerden çok şey öğrendik. Uzay çöplerinden sürdürülebilir yiyeceklere, astronotların fiziksel ve psikolojik sağlığını düşünen çok ilginç çözüm önerileri gördük. Sizden çok şey öğrendik. Olağanüstü performans sergileyen robot oyunlarına tanıklık ettik. Her şeyin ötesinde, tüm takımlar ciddi bir iş yaparken nasıl eğleneceğini gayet iyi biliyordu. Gençlere kişisel bir önerim olacak. Çok çalışın, fakat daha çok eğlenin. Bunu sakın unutmayın. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, çalışmaktan daha çok o işten keyif alın" dedi.