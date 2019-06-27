Mucize kurtuluş

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Urla sapağına 1 km kala meydana gelen kazada 2’si kadın 3 kişi mucizevi bir şekilde küçük yaralarla kurtuldu

İki çelik refüj malzemesinin adeta ok gibi otomobile saplandığı kazada araç hurda haline geldi

Bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada otoyol bariyerleri otomobile saplandı.

Kazaya şahit olan vatandaşlar olayı şöyle anlattı:

‘’Siyah renkli otomobil bir anda direksiyon hakimiyeti kaybolunca, refüje çarptı. Çarpma sırasında kırılan çelik korumalardan iki tanesi araca ok gibi saplandı. Olayı gören diğer sürücüler hemen yardıma koştu. 40-45 yaşlarında 2 kadın ile 50’li yaşlardaki erkek, araçtan vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Önde oturan bir kadın sıkıştığı için güçlükle çıkartıldı"

Kaza yerinde durup yardım eden vatandaşların sürekli aramalarına rağmen ambulansın olay yerine geç geldiği iddia edildi.

İkisi kadın 3 yaralı daha sonra ambulansın gelmesiyle hastaneye götürüldü.