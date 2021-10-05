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Müdür yardımcısına cinsel taciz suçlaması

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan E.D (40) hakkında, oturduğu sitenin lobisinde karşılaştığı, yaşları 14 ve 15 olan iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. E.D. ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı

Müdür yardımcısına cinsel taciz suçlaması
05 Ekim 2021 Salı 12:03

Bornova'daki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan E.D., 30 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine gitti. İddiaya göre, alkollü olan E.D., sitenin lobisinde karşılaştığı İ.S.Ö. (14) ve M.G.A.'nın (15) yanına yaklaşıp, 'Sohbet edelim mi? Bir sıkıntınız mı var ? Bu konuda tecrübeliyim, size yardımcı olayım. Evime gidelim, beraber bir şeyler içelim, canınız sıkkın gibi görünüyor" dedi. İki kız durumu ailelerine anlattı. Kızlardan İ.S.Ö.'nün annesi, E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı. E.D., hakkında İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Şüpheli ayrıca Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırıldı.

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN CEZA ALMIŞ

Öte yandan E.D.'nin hakkında daha önce 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçundan 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış olan bir davanın sürdüğü, uyuşturucu kullanmak suçundan aldığı bir cezayla ilgili de erteleme kararı olduğu öğrenildi. İ.S.Ö'nün aile avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, sanık E.D., hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtip, "Sanığın çalıştığı yeri göz önüne alındığında bu durum normalden daha fazla tehlike teşkil ediyor. Her ne kadar uzaklaştırma kararı verilse de görevi fiilen devam ediyor. Hala memurluk haklarına da ulaşabiliyor. Mahkeme, adli kontrol kararını da kaldırdı. Buna da itiraz ettik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #okul müdür taciz #çocuk cinsel taciz
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