Muhittin Selvitopu: Devletin 5 kuruşu bile bana emanet

Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, KARBEL'in sermaye attırımı için, "Devletin 5 kuruşu bile bana emanettir. O emaneti taşırken de her şeye dikkat ederim. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı ikinci meclis oturumunda belediyenin şirketi olan İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat, Temizlik, Tanıtım, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KARBEL) sermaye arttırımı ile eleştirilere yanıt veren Başkan Selvitopu, "Devletin 5 kuruşu bile bana emanettir. O emaneti taşırken de her şeye dikkat ederim. Her kuruşun da doğru yere gitmesi için çaba sarf ederim. Çünkü biz burada kamu görevi yapıyoruz. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Tedbir amaçlı

Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı 2. Meclis oturumu Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Selvitopu yönetiminde gerçekleşen mecliste Selvitopu KARBEL'in 5 milyon TL sermaye artırımı ile ilgili eleştirilere cevap verdi. KARBEL'in şu ana kadar ki tüm vergi ve SGK borçlarının ödendiğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Eğer borcu olsa işçilerin maaşlarını alamaması söz konusu olurdu. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, bu ödemeleri hiç bir zaman aksatmayarak KARBEL A.Ş.'yi bugünlere getirdik. Bugünkü sermaye artışı da çok büyük bir rakam değil. Maaşlarda herhangi bir sıkıntı olmaması açısından tedbir amaçlı sermaye artış kararı alınmıştır" dedi.

Popülist değiliz

Daha önce de KARBEL işçilerinin maaşlarının ödenmesi konusunda haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine de, "Ben o araç satışlarını popülist bir anlayışla yapmadım. Biz sattıktan çok sonra basın haber yaptı. Benim kişi olarak bu tür haberlere ihtiyacım yoktur. Ben inandığım bir şeyi yapıyorum. Devletin 5 kuruşu bile bana emanettir. O emaneti taşırken de her şeye dikkat ederim. Her kuruşun da doğru yere gitmesi için çaba sarf ederim. Çünkü biz burada kamu görevi yapıyoruz. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Amatör futbol kulüplerine 10 bin TL nakdi yardım

İlçede bulunan amatör futbol kulüplerine her yıl nakdi ve malzeme yardımlarında da bulunan Karabağlar Belediyesi, bu yılki nakdi yardım miktarını kulüp başı 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardı. Mecliste oy birliğiyle alınan karar sonrası Başkan Muhittin Selvitopu, alınan bu kararın tüm kulüplere hayırlı olması dileğinde bulundu.