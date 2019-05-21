Muhittin Selvitopu'ndan ev ziyareti

Günaltay Mahallesi'nde belediyenin kurduğu iftara katılan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, iftara katılan İbrahim-Ülkü Bektaş çiftinin çay davetini kabul ederek, çiftin evini ziyaret etti.

Günaltay Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına bini aşkın vatandaş katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun da katıldığı iftarda Başkan Selvitopu tüm vatandaşlarla tek tek selamlaştı, çocuklarla fotoğraf çektirdi, birlikte iftar yaptı.

İftar sonrası Günaltay Mahallesi sakini İbrahim-Ülkü Bektaş çiftinin çay davetini kırmayan Başkan Selvitopu, onların oturduğu eve geçti. Bektaş ailesi, apartman komşuları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı ev ziyaretinde Başkan Selvitopu, ilçede yapacakları projeler ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme de bulundu. Günaltay ve çevre mahallelere yapacakları çalışmaları da anlatan Selvitopu, bu dönemde de herkese eşit hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Selvitopu ayrıca Ramazan ayında, sevgi ve dayanışma duygusunun daha çok ön plana çıktığını belirterek, "Daha güzel Ramazan'ları hep beraber idrak ettiğimiz günleri yaşayacağımıza inanıyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da kutluyorum." dedi.