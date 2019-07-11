Muhtarlara ulaşım artık ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan muhtarlar için toplu ulaşımı mesai saatleri içinde ücretsiz hale getirdi.

İzmir'deki 1294 muhtar, hafta içi mesai saatleri süresince toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda muhtarlar otobüs, metro, tramvay, banliyö trenleri ile vapurlara ücret ödemeden binebilecek. Ücretsiz ulaşım için muhtarlık kimlik kartlarını göstermeleri yetecek. Geçtiğimiz günlerde Gültepe bölgesindeki muhtarlarla yaptığı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıklanan uygulama mecliste oybirliğiyle kabul edildi. İzmirli muhtarlar ücretsiz toplu ulaşım hakkından görevleri süresince faydalanabilecek.