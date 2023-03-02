Mühürlenen kahvede kumara 247 bin TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynandığı için mühürlenen kahvede suçüstü yakalanan 61 kişiye 247 bin 355 TL ceza kesildi, işletme sahibi U.C. ise gözaltına alındı.

02 Mart 2023 Perşembe 07:23

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce mühürlenen, Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki kahvede yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 61 kişiye toplam 247 bin 355 TL ceza uyguladı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el koyulurken, işletme sahibi U.C. ile yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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