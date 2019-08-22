Mülk sahibi, esnafın halinden anlamalı

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hakim kılınması gerektiğini söyledi.

Türk halkının birbirine kenetlenerek her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini kaydeden Mutlu, 'Bu çerçevede mülk sahiplerinin esnaf kiracılarının kira artışlarında özveride bulunmaları, devletin de özveri gösteren mülk sahiplerinin ödemelerine kolaylıklar getirmesi için çağrıda bulunmak istiyoruz' dedi.

Dostunuza destek olun

İşyerini veya evini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerine seslenen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'İşyeri kiraları konusunda bize destek olun. Eğer uzun yıllardır esnaf sanatkar olan kiracınız size ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlu ve sorunsuz bir dönem geçiriyorsanız, yeni dönemde kiranızı dondurun veya minimum seviyede artırın. Zaten 15-20 yıllık kiracınız varsa onunla sorununuz yok demektir. Onunla bir yakınlık, bir bağ, dostluk ilişkisi kurmuşsunuz demektir. O zaman dostunuza yardımcı olun.

Ekonomideki sıkışıklıktan dolayı küçük işletmelerin iş potansiyelleri düşük. Böyle bir ortamda mevcut kiralarını bile ödemekte zorlanıyorlar. Aynı şekilde şehrin en gözde noktalarında bile, kiracısıyla anlaşamayan mülk sahiplerine ait pek çok dükkanın aylarca boş kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum ekonomik işleyiş için de iyi değil. Kanunen kira artışları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasını geçmeyecek, bu oran temel alınacak şekilde kiracı ile mülk sahibinin anlaşması ile şekillenmektedir. Biz de gerek evini gerekse işyerini esnaf sanatkara kiralayan mülk sahiplerinin kira bedellerinde ve artışlarında özveride bulunmalarını, anlayışlı olmalarını, üreten, istihdam yaratan ancak sermayesi sınırlı olan küçük işletmeleri desteklemelerini, bu şekilde de memleketin ekonomik mücadelesine katkı koymalarını istiyoruz' diye konuştu.

Ödül verilebilir

Özveride bulunan mülk sahiplerinin de ödüllendirilmesi gerektiğini kaydeden Mutlu, 'Devlet de diğer mülk sahiplerini özendirmek için, fedakarlıklarda bulunanlara gerek gelir vergilerinde gerekse emlak harç ve vergilerinde kolaylıklar getirmelidir. Bu şekilde toplumsal dayanışmaya katılanların sayısını artırmanın yolları aranmalı' dedi.