Murat Bakan ülkenin ilk ve tek Gyrocopter pilotu milletvekili oldu

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, gyrocopter pilotu oldu.

Güneydoğu Havacılık Uçuş Okulu'nda Çok Hafif Hava Aracı kategorisinde bulunan gyrocopter eğitimlerini başarıyla tamamlayarak pilot lisansı alan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin gyrocopter pilotu ilk ve tek milletvekili oldu. Pilot lisansı alması genel ve sportif havacılık camiasınca mutlulukla karşılanan Bakan, parlamentoda genel ve sportif havacılık temsilcisi olacağını ifade etti. Gyrocopter pilotluğunun yanı sıra Ultralight uçak pilotluğu eğitimlerine de devam eden CHP'li Bakan, "Güneydoğu Havacılık, yaklaşık 5 yıldır sportif ve genel havacılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla, özveriyle bu alanda eğitim alanların sayısının artmasına çaba harcıyor. İzmir Selçuk, Denizli Pamukkale, Mardin Kızıltepe, Bursa Yunuseli başta olmak üzere, ülkemizin her bölgesinde havacılık eğitimleri verebilmek için organize oluyor. Birlikte uçmaktan memnuniyet duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. CHP'li Murat Bakan, "Türkiye'de sivil ve bilhassa sportif havacılığın gelişmesi için hem ilgili sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapacağım hem de parlamento nezdinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Gyrocopter pilotları olarak, elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden, ilk uçuşumu birlikte yaptığım değerli kardeşim eczacı Hakan Çetinkaya'nın bıraktığı yerden Türk havacılığının hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.