Murat Taşer Parkı açıldı

İzmir'in eski siyasetçilerinden olan ve 2020 yılında hayata veda eden Murat Taşer'in adı doğup büyüdüğü Bornova'da parkta yaşayacak. Bornova Belediyesi'nin Erzene Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Murat Taşer Parkı ölüm yıldönümünde törenle açıldı. Çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu açılışta Murat Taşer'in sesinden dinletilen 'İzmir'im' şiiri duygu dolu anlar yaşattı.

Açılışa Murat Taşer'in kardeşi Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, geçmiş dönem Belediye Başkanı Dr. Sırrı Aydoğan, geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, Bornova Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşer ailesi adına konuşma yapan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, ağabeyinin adının parkta yaşamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ağabeyimin hep söylediği bir söz vardı. '1 gün çok kısa, 1 saat çok uzun' derdi. Hepimiz sevdiklerimize sarılalım ve onlarla beraber olalım. Bugün burada, bu anlamlı günde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum"diyerek duygularını dile getirdi.

Murat Taşer Parkı için teşekkür

Törene katılan geçmiş dönem Bornova Belediye Başkanı Dr. Sırrı Aydoğan, Murat Taşer'in çalışmalarıyla Bornova'ya ve İzmir'e iz bırakan bir isim olduğuna vurgu yaparak, "Bu parkın Bornovalılara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından Burhan Özfatura ise Murat Taşer'i manevi oğlu olarak gördüğünü belirterek,"Kendisiyle uzun yıllar İzmir'e hizmet ettik. En zor görevleri onunla birlikte yaptık. Bu parkta adının yaşatılması bizi çok mutlu etti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

Bornova Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Erzene Mahallesi 37 sokakta 1600 metrekare alana yapılan 'Murat Taşer Parkı' içinde çocuk oyun alanı, açık hava spor aletleri alanı ve dinlenme mekanları bulunuyor.