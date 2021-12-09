Mürselpaşa Bulvarı’na karayolu alt geçidi yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, seçimden önce gündeme getirdiği kent trafiğine nefes aldıracak projeler hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturmak için ihaleye çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim öncesi gündeme getirdiği kent trafiğine altın dokunuşlarla nefes aldıracak projeler tek tek hayata geçiriliyor. Trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için 32 noktada yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamlayan, 122 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesinde ulaşımı rahatlatmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi, yapacağı karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı’ndan Gıda Çarşısı’na bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak. Alt geçit yapımı için 27 Aralık’ta ihaleye çıkılacak.

430 metre uzunluğunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre Halkapınar Mahallesi’nde yer alan Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İZBAN hattının altından çelik menfez ile geçilerek yapılacak alt geçit 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak hizmet verecek. İmalat çalışmaları öncesi zemin iyileştirme çalışması yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje bir yılda tamamlanacak.

Gıda Çarşısı’na ulaşım kolaylaşacak

Alt geçit tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı’na direkt ulaşım sağlanacak. Mürselpaşa Bulvarı ve Gıda Çarşısı’na giriş ve çıkışlar rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik sıkışıklığı azalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Mürselpaşa Bulvarı’nın yan yolunu Gıda Çarşısı’na bağlayan yeni bağlantı yolu açmış, hastaneyi de ana caddeye bağlamıştı.

