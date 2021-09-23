Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik normale döndü

İzmir Ana Kuşaklama Kanalı kolektöründe başlatılan temizlik, bakım ve onarım nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidilen Mürselpaşa Bulvarı’nda çalışmalar tamamlandı. Bölgede trafik düzeni yeniden normale döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Meydanı ve Meles Deresi’nden gelen kolektör hatlarının birbirine bağlandığı Mürselpaşa Bulvarı bölgesinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bölgede başlatılan çalışmalar nedeniyle 14 Eylül Salı gecesinden itibaren Mürselpaşa Bulvarı’nın trafik düzeninde değişikliğe gidilmişti. Çalışmaların planlanan tarihten daha kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Mürselpaşa Bulvarı’nın kapanan kısımları yeniden trafiğe açıldı.

Yoğun yağışlarda Meles Deresi’nden gelen hattın taşarak atık suyun denize doğru akmasını önlemeye yönelik çalışma kapsamında kolektör hattında temizlik, bakım ve onarım yapıldı. Meles Deresi’nin tabanındaki kanalizasyon bacaları yükseltildi.