MÜSİAD İzmir'den 3 Milyon TL Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması geldi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, ülkemizde sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na MÜSİAD üyelerimizin yoğun katılımıyla desteğimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Bilal Saygılı, "Her zor zamanda vatanının ve milletinin yanında olmayı kendine şiar edinen MÜSİAD, birlik ve beraberlik vurgusuyla üzerine düşen vazifeyi yapmaya devam ediyor. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hem sahada hem de yardımlar noktasında gayret ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma yardım kampanyasına üyelerimizin şu ana kadar yapmış olduğu bağış miktarı 3 milyon 88 bin liradır. Bu süreçte İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın himayelerinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu ve valilik bünyesinde ihdas edilen Vefa Sosyal Dayanışma Grupları ile birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz.

El ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu başarıyla aşacağımıza inanıyorum. Yardımsever üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepsinin işine bereket versin. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün, kendiniz, sevdikleriniz ve herkesin sağlığını koruma günüdür" dedi.