MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:30
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ve projeler değerlendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in üretim ve dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. 

Nihat Kınık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 


Kaynak: AA
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