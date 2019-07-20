MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ve projeler değerlendirildi.