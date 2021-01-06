MÜSİAD İzmir şubesi hatim programı düzenledi

MÜSİAD İzmir tarafından, Bilal Saygılı Camisi'nde, salgında yaşamını yitirenler için hatim okundu.

MÜSİAD İzmir şubesi hatim programı düzenledi
06 Ocak 2021 Çarşamba 13:47

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve dünyanın çeşitli noktalarından dernek üyelerinin çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen programda, salgın sürecinde vefat edenler için dua edildi. 

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD başkanları ve üyelerini anmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi: "Rabbimin emriyle bu dünyadan ayrılan dostlarımız bu yapıdan uzaklaşmış oluyor ama her daim gönüllerimizde, dualarımızda, kalplerimizde yaşıyorlar. Bizler bu yapının içinde yer almaya başladığımız ilk günden itibaren kurucularımızın idealleri ve hedefi ile var gücümüzle birlik ve beraberlikle çalışıyoruz. Biz MÜSİAD olarak hiçbir zaman sadece bir iş adamları derneği ya da sadece bir iş örgütü olmadık. Her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyerek hareket ediyoruz."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, salgında vefat edenler için program düzenlediklerini aktararak, "Bu dünyadan göç eden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bizler son nefesimize kadar ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Etiketler; #müsiad #izmir #müsiad izmir #pandemi
Önceki Haber
Kazı çalışması sırasında apartmanın çevre duvarı yıkıldı
Sonraki Haber
Atık çamurdan elektrik ve gaz üretiliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.