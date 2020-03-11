Mustafa İduğ: Bornova'yı yeşillendireceğiz

Bornova Belediyesi Yeşilova, Kazım Dirik, Atatürk ve Mevlana Mahallelerine yeni parklar yapıyor. Toplam alanları 11 dönümü aşan parklarda çocuk oyun alanları ve spor alanları da olacak.

Yeniden Yeşil Bornova'yı oluşturmak için yola çıktıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova, en çok göç alan ilçelerden biri olarak zaman içinde kaçak yapılaşma ve hatalı kentleşme uygulamalarıyla yeşil olma özelliğini yitirmeye başladı. Bunu yeniden temin etmek amacıyla ilçemiz genelinde 5 bin ağaç dikiyoruz. Ayrıca tüm mahallelerimizi tarıyor, uygun alanlara mümkün olduğunca park, yeşil alan ve spor tesisi yapmaya gayret ediyoruz. Projelerini hazırladığımız dört yeni parkımızı en kısa sürede yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.

1 yılda neler yapıldı?

Bornova Belediyesi son bir yılda yaptığı çalışmalar kapsamında 12 parkı tamamen yenilerken, 8 parkın kum zeminini kauçukla değiştirdi. 180 parka spor aleti koydu, 329 otorma grubu montajı yaptı. Büyükpark, Küçükpark ve Sanat Sokağı gibi prestij alanlarda önemli peyzaj çalışmaları yaptı. Büyükpark'a Evcil Hayvan Parkuru kurdu. 5 bin sayısını hedeflediği ağaçladırma çalışmalarında 3 bin rakamına ulaştu. Gökdere'de 5 dekarlık zeytinlik oluşturdu.

Yeni parklar nerede olacak

Yeşilova Mahallesi'nde 4174/1 sokak ile 4178/1 sokak kesişimindeki park 3700 metrekarelik, Kazım Dirik Mahallesi 372/1 sokak ile 372/1 sokak arasında kalan park 6500 metrekarelik alana yapılacak. Atatürk Mahallesi 910 Sokak'ta projelendirilen parkın alanı 500 metrekare, Mevlana Mahallesi'ndeki parkın alanı ise 414 metrekare olacak. Vatandaşların talepleri doğrultusunda projeleri hazırlanan parklar, çocuk oyun alanları, açık spor alanları ve yeşil alanları ile dikkat çekecek.

