Mustafa İduğ: Meslek odaları ile uyumluyuz

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, meslek odası temsilcilerine, "Kentimizdeki yapısal değişiklikler konusunda mutlaka meslek odalarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu benim Mustafa İduğ olarak size sözüm" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu üyesi meslek odası başkanları Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. 2005-2007 yılları arasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği'ni de yapan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın da katıldığı ziyarette kentin sağlıklı gelişimi ve kent değerlerinin korunması için karşılıklı olarak uyumlu çalışma mesajları verildi. Başkan İduğ, meslek odası temsilcilerine, "Kentimizdeki yapısal değişiklikler konusunda mutlaka meslek odalarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu benim Mustafa İduğ olarak size sözümdür" dedi.

Geniş katılım



TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Başkan Vekili Melih Yalçın İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Ziyarete; TMMOB Onur Kurulu Üyesi Hulusi Sarıkaya, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kurtuluş Bingöl, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Alparslan, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Mutlu, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge, İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Güncü, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özay Yerlikaya ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülafer Mete yer aldı.

Ortak mücadele

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Başkan Vekili Melih Yalçın, yeni görevi nedeniyle Başkan İduğ'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Temel hedeflerinden birinin kamu alanlarının korunması olduğunu söyleyen Yalçın, "Sizin göreviniz bu anlamda zor olacaktır. Bu mücadele konusunda seçilen tüm belediye başkanlarıyla ilgili inancımız tam. Size çeşitli zorluklar çıkaracaklardır. Ama biz sizin arkanızda olursak, halk arkanızda olursa size bir şey yapamazlar. Biz kentin korunması konusunda sizinle mücadele etmeye hazırız, ancak sizin de bu bizden talep etmeniz gerekiyor" dedi.

Hep birlikte çalışacağız

İşimizin zor olduğunu bilerek belediye başkanı olduk" diyen Başkan İduğ, "Bu zorlukları aşmak için birlikte olmak, mücadele gücünü yüksek tutmak lazım" dedi. Bornova'nın bir sanayi ve üniversite kenti olduğunu hatırlatan İduğ, "Sizlerin kendi alanlarınızla ilgili yaptığınız çalışmalardan maksimum düzeyde yararlanmak isterim. İzmir'de hangi bina yapılırsa yapılsın bu konseyden yararlanmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Dinlemek lazım, görüş almak lazım. Bilime inanan bir insanım. Üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüşlerini almadan harekete geçmem. Hep birlikte çalışmamız lazım, bizi yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Sındır'ın önerileri önemli

Bu anlamda CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın da önerilerini, görüşlerini her zaman dikkate alacağını söyleyen Başkan İduğ, "Kamil Başkanımızın çok büyük bir tecrübesi var. Genel sekreterliğimizi yaptı ve şu anda parlamentoda İzmir'i, Bornova'yı temsil ediyor. Dolayısıyla hem akademisyen kimliğiyle hem de bu tecrübesiyle benim en büyük dayanağım. Bornova'yı önümüzdeki 5 yıl sizlerle ve bu deneyime sahip dostlarımızla, sayın vekilimizle beraber yöneteceğiz. Özellikle verimlilik üzerine çalışacağız. Kaynakları doğru kullanacağız. Kentimizdeki yapısal değişiklikler konusunda mutlaka meslek odalarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu benim Mustafa İduğ olarak size sözümdür" dedi.