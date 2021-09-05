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Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi yarın defnedilecek

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yenik düşen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip defnedileceği açıklandı

Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi yarın defnedilecek
05 Eylül 2021 Pazar 16:00

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, geçen 2 Eylül'de, tatil için gittiği Dubai'de rahatsızlanıp, yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Yaşar'ın ani ölümü ailesi ve iş dünyasını yasa boğdu. 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar için yarın Yaşar Topluluğu'nun ilk şirketi DYO'nun İzmir Çiğli Fabrikası'nda, saat 14.30'da Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla topluluk içinde bir tören düzenlenecek. Ardından Yaşar'ın Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'ne götürülecek cenazesi, kılınacak namaz sonrası Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yaşar Holding'den yapılan açıklamada, "Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyulacak olup, katılım sınırlı tutulacak, defin işlemine sadece aile üyeleri katılacaktır. Cenazeye çelenk kabul edilmeyecek, arzu edenler Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışta bulunabilecektir" denildi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?
İş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de başlayan Yaşar, sekiz yıl süreyle Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de çeşitli görevlerde bulundu. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi. Yaşar, ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi. 2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile başkan vekilliğini üstlendi.

Aktif STK hayatı
2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yaşar, birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı. Mart 2014ten itibaren Desa Enerji A.Ş., DYO Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar, Nisan 2015'ten bu yana da Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #selim yaşar
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