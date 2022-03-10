Müteahhitler artık çivi bile çakamıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı ile devam eden dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle hammadde fiyatları son iki yılda yüzde 178 ile 384 oranında artan müteahhitler, çivi dahi çakamıyor. Sektörde öngörülebilirliğin olmadığını ifade eden İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, son dönemde müteahhitlerin sektör değiştirmeye başladığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Son iki yılda yaşanan koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı dünya genelinde çeşitli krizlere neden olurken Türkiye ekonomisini de derinden etkiliyor. Ekonomik istikrarın neredeyse rafa kalktığı son iki yılda, inşaat hammadde fiyatları yüzde 178 ile 384 oranında arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış sektörde durgunluğa neden olurken birçok müteahhit ise sektör değiştirmeye başladı. İnşaat sektöründeki son durumu Haber Ekspres’e değerlendiren İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, “Hiç tahmin etmediğimiz, bu seviyelere ulaşacağını öngörmediğimiz inşaat malzemeleri fiyatlarıyla karşı karşıyayız. 2020’de demirin tonu 4 bin TL iken bugün 15 bin TL seviyesini zorluyor” dedi.

“Ciddi bir krizle karşı karşıyayız”

Dünya genelinde hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışın her şeyin fiyatını yükselttiğini kaydeden Yıldırım, “Bizler yaklaşık 85 milyon nüfuslu bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon konut ihtiyacı var. Ancak ben daha son bir buçuk yıldır bir çivi dahi çakmadım. Bizim derneğimize kayıtlı müteahhit arkadaşlarımızda aynı durumda, onlar da bir adım atamıyor. Bu maliyetlerle nerede konut yaparsanız yapın 100-110 metrekarelik bir konutu 1 buçuk milyon TL’den aşağı satamazsınız. Aşağı satan da zarar eder. Son iki yılda konut maliyetleri üç kat arttı ancak vatandaşın geliri üç kat artmadı. Konut yapsak vatandaşın alım gücü yok. Maalesef inşaat sektöründe ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öngörülebilirlik yok

Dünya genelindeki askeri, siyasi ve ekonomik gelişmelerin öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını aktaran Yıldırım, “Dünya küresel bir köy olması nedeniyle etrafımızdaki krizlerden etkileniyoruz. Hepimiz ekranların sağ alt köşesinden altın, döviz fiyatlarını takip ediyoruz. Bunlar dünya piyasalarından etkileniyor. Bu koşullarda bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımı sonrası dünya piyasaları nasıl olacak, insanlar nakite mi dönecek, insanlar yatırım yapmaktan çekinecek mi hiç bilmiyoruz. En büyük korkumuz bu” dedi.

Türkiye’de 8 milyon insanın direk ve dolaylı olarak inşaat sektöründen geçimini sağladığını ifade eden Yıldırım, “Biz inşaat yapmazsak bu sektörden ekmek yiyen insanların hâli ne olacak? Biz bu sektörün tüm paydaşlarını düşünmek zorundayız. Müteahhit arkadaşlarıma finansman ihtiyacı olmadan konut yapmalarını öneriyorum. Konut bir ihtiyaç. Bu şartlarda piyasada konut kalmayacak. Fiyatı 1 buçuk milyon da olsa 2 milyon da olsa ihtiyaç olduğu için alınacak. O nedenle müteahhit arkadaşlarıma faize bulaşmadan, borçlanmadan konut yapmalarını öneriyorum. ‘İnşaat maliyetinin yüzde 30’u cebimde yüzde 70’ini de borçlanacağım’ diyen arkadaşlarıma da 10 düşünüp bir iş yapmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

Müteahhitler sektör değiştiriyor

Ekonomik koşullar nedeniyle birçok müteahhidin farklı sektörlere yönelmeye başladığını da belirten İMDER Başkanı İslam Yıldırım, “Müteahhitler bakıyor iş yapamıyor. Sattığı konutun yerine bu maliyetlerle yenisini yapamıyor, birikimleri eriyor. Bu nedenle sektör değiştirip cafe açan, tekstil sektörüne yönelen müteahhitler var” şeklinde konuştu.