RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
0
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
0
YENİ AKIM: MAAŞLI SEVGİLİ
YENİ AKIM: MAAŞLI SEVGİLİ
0
BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ
BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ
0

Müteahhitlerden emsal artışı açıklaması: Plan tadilatı lazım

İzmir'de orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışının meclis kararıyla yapılmasının yargı engeline takılacağını belirten MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, plan tadilatı yapılması gerektiğini kaydetti

Müteahhitlerden emsal artışı açıklaması: Plan tadilatı lazım
16 Ekim 2021 Cumartesi 08:34

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclisinde 30 Ekim 2020 depremi sonrası Bayraklı'da orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı kararı alınmış ve Başkan Tunç Soyer'in bu kararın kent genelinde uygulanması için meclis toplantısına sunacağını açıklamaştı. İzmir'deki TMMOB'a bağlı meslek odaları ise emsal artışının İmar Kanununa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı aykırı olduğunu belirtilerek herhangi bir yargı sürecine gidildiğinde "emsal artışı" kararının iptal olacağını ve söz konusu kararı yargıya taşıyacaklarının sinyalini vermişti. Emsal artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan  Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman da meclis kararıyla alınan emsal artışının yargı engeline takılacağını belirterek plan tadilatı yapılması gerektiğini kaydetti.

Yürürlüğe girmesi mümkün değil

Emsal artışı kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, "Emsal artışı meclis kararıyla değil de plan tadilatıyla yapılırsa doğru olacaktır. Meclis kararıyla alınan emsal artışına odalar tarafından itiraz edileceği ifade edildi. Plan notları ve plan kriterlerine  uygun olarak plan tadilatı yapılması hem sektörü, hem de dönüşümü olumlu manada etkileyecektir. Emsal artışının plan tadilatıyla yapılması gerekir. Parsel pazında yüzde 20 ada bazında yüzde 30 plan kriterlerine uymadığı için bir davanın önü açılıyor. Ama plan tadilatıyla emsal artışı yapılırsa plan kriterlerine uyduğu için açılan davalardan sonuç alınamayacaktır. Meclis kararıyla alınan emsal artışı yargıya takılacak ve mağduriyetlere neden olacaktır. Örneğin ada bazlı yüzde 30 emsal artışı almış bir yerle anlaştığımızda proje aşamasına geldiğimizde mahkeme yürütmeyi durdurduğu zaman daha büyük mağduriyetler doğacaktır. Büyükşehir'in aldığı karar mantık açısından doğru, çözüm açısından çok önemli ama plan tadilatı olmadan İzmir'de yürürlüğe girmesi mümkün değil" dedi.

Emsal artışı vatandaşın lehine

Emsal artışıyla birlikte vatandaşların konutlarını daha ucuza yaptırabileceğini kaydeden Kahraman, "Yüzde 20 emsal artışı almış bir binanın dönüşümünü hali hazırdaki yönetmeliklerle yapmaya kalktığınızda zaten yüzde 20-25 kayıp olacak. Aslında bu kayıpların önüne geçilmeye çalışılıyor. Emsal artışı vatandaşın lehine bir karar. Müteahhitin elini rahatlacak bir durum. Ancak bu şekilde yapılabilmesi mümkün değil. Zaten odalar dava açacaklarını belirttiler. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Metrekare maliyeti 3 bin 500-4 bin TL arasında. 100 metrekare bir dairenin 400 bin TL bir maliyeti var. Emsal artışıyla 20 daireli bir binada vatandaş da biraz fedakarlık yapar ve 20 daire 24 daireye çıkar ve fazla daireler müteahhite bırakılırsa vatandaşın ödeyeceği tutar düşer" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir emsal artışı #izmir deprem #izmirli depremzedeler #emsal artışı müteahhit
Önceki Haber
OSB’lerin yetkileri alınmak isteniyor
Sonraki Haber
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 39 ilaç toplatılıyor
İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı
İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı
0
OSB’lerin yetkileri alınmak isteniyor
OSB’lerin yetkileri alınmak isteniyor
0
İstinyePark İzmir açılıyor
İstinyePark İzmir açılıyor
0
Sağanak yağmur Tire'de heyelana neden oldu
Sağanak yağmur Tire'de heyelana neden oldu
0
Soyer: İzmir'i demir ağlarla örmek boynumuzun borcu
Soyer: İzmir'i demir ağlarla örmek boynumuzun borcu
0
800 milyon insan yatağa aç giriyor!
800 milyon insan yatağa aç giriyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.