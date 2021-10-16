Müteahhitlerden emsal artışı açıklaması: Plan tadilatı lazım

İzmir'de orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışının meclis kararıyla yapılmasının yargı engeline takılacağını belirten MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, plan tadilatı yapılması gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclisinde 30 Ekim 2020 depremi sonrası Bayraklı'da orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı kararı alınmış ve Başkan Tunç Soyer'in bu kararın kent genelinde uygulanması için meclis toplantısına sunacağını açıklamaştı. İzmir'deki TMMOB'a bağlı meslek odaları ise emsal artışının İmar Kanununa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı aykırı olduğunu belirtilerek herhangi bir yargı sürecine gidildiğinde "emsal artışı" kararının iptal olacağını ve söz konusu kararı yargıya taşıyacaklarının sinyalini vermişti. Emsal artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman da meclis kararıyla alınan emsal artışının yargı engeline takılacağını belirterek plan tadilatı yapılması gerektiğini kaydetti.

Yürürlüğe girmesi mümkün değil

Emsal artışı kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, "Emsal artışı meclis kararıyla değil de plan tadilatıyla yapılırsa doğru olacaktır. Meclis kararıyla alınan emsal artışına odalar tarafından itiraz edileceği ifade edildi. Plan notları ve plan kriterlerine uygun olarak plan tadilatı yapılması hem sektörü, hem de dönüşümü olumlu manada etkileyecektir. Emsal artışının plan tadilatıyla yapılması gerekir. Parsel pazında yüzde 20 ada bazında yüzde 30 plan kriterlerine uymadığı için bir davanın önü açılıyor. Ama plan tadilatıyla emsal artışı yapılırsa plan kriterlerine uyduğu için açılan davalardan sonuç alınamayacaktır. Meclis kararıyla alınan emsal artışı yargıya takılacak ve mağduriyetlere neden olacaktır. Örneğin ada bazlı yüzde 30 emsal artışı almış bir yerle anlaştığımızda proje aşamasına geldiğimizde mahkeme yürütmeyi durdurduğu zaman daha büyük mağduriyetler doğacaktır. Büyükşehir'in aldığı karar mantık açısından doğru, çözüm açısından çok önemli ama plan tadilatı olmadan İzmir'de yürürlüğe girmesi mümkün değil" dedi.

Emsal artışı vatandaşın lehine

Emsal artışıyla birlikte vatandaşların konutlarını daha ucuza yaptırabileceğini kaydeden Kahraman, "Yüzde 20 emsal artışı almış bir binanın dönüşümünü hali hazırdaki yönetmeliklerle yapmaya kalktığınızda zaten yüzde 20-25 kayıp olacak. Aslında bu kayıpların önüne geçilmeye çalışılıyor. Emsal artışı vatandaşın lehine bir karar. Müteahhitin elini rahatlacak bir durum. Ancak bu şekilde yapılabilmesi mümkün değil. Zaten odalar dava açacaklarını belirttiler. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Metrekare maliyeti 3 bin 500-4 bin TL arasında. 100 metrekare bir dairenin 400 bin TL bir maliyeti var. Emsal artışıyla 20 daireli bir binada vatandaş da biraz fedakarlık yapar ve 20 daire 24 daireye çıkar ve fazla daireler müteahhite bırakılırsa vatandaşın ödeyeceği tutar düşer" diye konuştu.