Mutluluğu paylaştılar

Güzelbahçe Siteler Mahallesinde oturan Neşe (77) ve Mehmet (83) Dolgun çifti evliliklerinin 60.yılını Başkan Mustafa İnce ile birlikte pasta keserek kutladılar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasak. Bu nedenle özel günlerini de evde kutluyorlar. Siteler mahallesinde oturan Neşe ve Mehmet Dolgun çifti de evliliklerinin 60.yıl pastasını Başkan Mustafa İnce’den istedi. Başkan İnce, çiftin evlilik yıl dönüm pastasını alarak sürpriz yaptı.

Yanında olduk

Evlilik yıl dönümü için Başkan yardımcısını aradıkların söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “60. Evlilik yıl dönümleri olduğu, bizlerden pasta istediklerini söyledi Başkan Yardımcım Kazım Çam. Neden olmasın bu zor zamanlarda vatandaşımız mutlu günlerini bizlerle paylaşmak istiyorlarsa biz de seve seve yanlarında oluruz. Pastamızı aldık ve kendilerine sürpriz yaptık. Çok mutlu oldular. Mutluluklarına ortak olduk. Bu tür günler insanlar için özel günler. Neşe ve Mehmet çifti yarım asrı geçkin bir evlilik yaşıyorlar. Bunun temelinde de tabi bir birine karşı sevgi ve saygıları geliyor. Acısıyla tatlısıyla 60 yıl geçmiş, sağlıklı uzun nice yıllar diliyorum” dedi. Neşe ve Mehmet çifti, 4 çocuğu ve 9 torunu olduğunu, bu uzun evlilik sürecinin karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görüyle sürdürdüklerini belirtti.