'Muzik Bazar' festival gibiydi

İzmir Fransız Kültür Merkezi, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Muzik Bazar' etkinliği ile İzmirlilere müzik şöleni yaşattı

Alanı dolduran her yaştan sanatseverin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlik İzmirlilerin müziğe ve sanata olan ilgisini gözler önüne serdi.

Festival tadında geçen bu muhteşem etkinlik DJ Damla Tek'in sahne performansı ile başladı, davetliler ünlü DJ'e danslarıyla eşlik etti. Jonglör Vincent de Lavènere, şiirsel gösterisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Özgün vokal Beyza Başak Band, geceye R&B ve soul caz molası verdi. Ardından sahne alan DJ Steph ile davetliler dansın ve eğlencenin doruklarına ulaştı. Gecenin sonunda sahne alan festivallerin aranan konuğu Fransız Aälma Dili grubu, olağanüstü uyumları ve sahne hakimiyetleri ile geceye damga vurdu.

Müziğin tüm renkleri

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David en önemli hedeflerinden birinin İzmir'in sanat yaşamını zenginleştirmek olduğunu belirterek "Davetliler bu gece müziği, kültürü ve sanatı, tüm renkleriyle yaşadı. Her yaştan müziksevere hitap eden etkinliğimiz ile geniş kitlelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle dünya kültür birikimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.