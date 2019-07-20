Bergama'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Kocakülah, 35 yıl önce kurulmasına da öncülük ettiği koroda enstrüman çalmaya devam ediyor.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ne Türk Sanat Müziği Korosu'nun en tecrübeli isimlerinden Hüseyin Kocakülah, müziğe olan yeteneğini köy enstitüsündeki öğrencilik yıllarında keşfetti.

Enstitüde mandolin sayesinde müzikle tanışan Kocakülah, zamanla keman, ney ve klarnet çalmayı öğrendi. Farklı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra 1978 yılında emekli olan Kocakülah, bu süreçte müzikten uzaklaşmadı.

Kocakülah, 1984 yılında kurulmasına da öncülük ettiği Bergama Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda aktif görev aldı. 35 yıldır koroyu bırakmayan Kocakülah, şimdiye kadar sayısız konserlere çıktı. Koroda ağırlıklı olarak keman çalan Kocakülah, ihtiyaç olması durumunda eline klarnet ve ney aldı.

Farklı makamlarda 14 eseri bulunan Kocakülah, ilerleyen yaşına rağmen korodan hiç vazgeçmedi. Elinde kemanıyla haftada bir gün müzik çalışmasına katılan Kocakülah, 35 yıldır aralıksız koroda yer aldı.

Yakalandığı sarı nokta hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşayan Kocakülah, müzik çalışmalarını da doktorunun verdiği büyüteç yardımıyla sürdürüyor.

Hüseyin Kocakülah, koro arkadaşlarının yardımı ve sevgisiyle müziğe sımsıkı tutunduğunu söyledi.

Eğitim aldığı köy enstitüsünde mandolin çalmanın mecburi olduğunu hatırlatan Kocakülah, "İlk müzik aşkım orada başladı ve 3 ayda mandolini öğrendim. Bir sene sonra da elime kemanı aldım. Müzik aşkım o zamandan beri halen devam ediyor." diye konuştu.

Müzik beni ayakta tutuyor

İlerleyen yaşı ve hastalığına rağmen doktorunun verdiği büyüteç yardımıyla müzik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kocakülah, 35 yıldır da koro çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

Notaları büyüteçle çizdiğini anlatan Kocakülah, "Zorlanıyorum ama müzikten vazgeçemiyorum. Müzik benim için bir arkadaş gibi. Müzik beni ayakta tutuyor. 96 yaşında olmama rağmen müziğe devam ediyorum çünkü bu şekilde çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Koroda örnek oluyor

Bergama Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Oğuz Özvardar ise Hüseyin Kocakülah'ın koroda olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kocakülah'ın korodaki çalışmaları hiç aksatmadığına işaret eden Özvardar, "Çalışmalarımız ve konserlerimizde bize kemanı, neyi ve klarnetiyle eşlik eder. Bizde zaman zaman onun eserlerini konserlerimizde seslendiririz. Gayet güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Gülten Üze ise Kocakülah ile aynı koroda görev yaptığını hatırlattı.

Kocakülah'ın müzik tutkusuna hayran olduğunu vurgulayan Üze, "Bence müzik insanın içindeki duygu sesleri. Bu ses de 96 yaşındaki arkadaşımızda fazlasıyla var. Müziğe olan aşkı ve disipliniyle koroda bize örnek oluyor." dedi.