Müzik enstrümanları satıcılarından müzisyenlere destek

Koronavirüs salgınıyla birlikte işlerini ve gelirlerini kaybeden müzisyenlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla İzmir’de müzik enstrümanları satıcıları “Müzik Susmasın” eylemi başlattı. En büyük paydaşlarının müzisyenler olduğunu belirten müzik aletleri satıcısı Murat Atalık, “Müzisyenler, hem kendi yaşamlarını devam ettirmek hem de toplumun ruhunu beslemek için çalmalı. Sanat şu anda bitti, her şey mod mod yaşanıyor. İnsanlar robot gibi duygu yok. Müziğin başlamaması için hiçbir sebep yok. Her yere danıştık. Bilimle ilgili hiçbir sıkıntı yok” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19 salgını sürecinde işlerini ve gelirlerini kaybeden müzisyenlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla İzmir’de müzik enstrümanları satıcıları “Müzik Susmasın” eylemi başlattı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya geçen "kademeli normalleşme" planında müzisyenlerin yer almamasına tepki gösteren müzik aletleri satıcıları her gün saat 12:30 da dükkanlarının önünde canlı performans sergiliyor. Protestolarını müzik yaparak gerçekleştirdiklerini ifade eden müzik aletleri satıcısı Murat Atalık, “Bizim tek amacımız; müzik devam etsin, müzisyenler müzik aletlerini çalarak ekmek paralarını kazanmaya devam etsin, müzik susmasın” dedi.

Destek olmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Kovid-19 pandemisinin müzisyenlerle birlikte müzik aletleri satıcılarını da etkilediğini dile getiren Atalık, “Pandeminin ilk başında insanlar evlerinde kalınca ilk birkaç ay hobilerine yönelmesiyle bir hareket yaşandı. Geliri düzenli olan insanların yönelimiyle enstrüman satışları ivme kazandı ama devamı gelmedi. Müzisyenler gibi bizde zor durumdayız. Bizim en büyük paydaşlarımız müzisyen arkadaşlarımız. Yıllarca biz onlar sayesinde ekmek paramızı kazandık. Onlara bizim bir borcumuz var. Onlara destek olmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Müzisyenler kazanacak ki biz de kazanalım

Müzisyenlerin eskiden sık sık alet değiştirdiğini belirten Atalık, “Müzisyenler önceden her altı, her üç ayda bir alet değişikliği yapardı. Durumları çok daha iyiyken. Önceden ben de bir müzisyenlik yapıyordum. O zaman gecede 500 TL kazanılırken bugün müzisyen 150 TL kazanıyorsa öpsün başına koysun. Müzisyenler para kazanacak ki alet değiştirecekler, yeni alet alacaklar. Aletlerinin bakımını yapacak bakım malzemeleri alacak. Bunların olabilmesi için müziğin devam etmesi lazım. Müzisyenler günlük, haftalık kazanan insanlar” şeklinde konuştu.

Müziğin başlamaması için neden yok

Kademeli normalleşmeyle ilgili alınan 1 Haziran kararlarında müzisyenlerle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Atalık, “Müzik, sahne, sanat ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Yardımlar müzisyenleri kesmiyor. Yardım bir yere kadar. Yardımlar ufak bir deliği ancak kapatır. Müzisyenler hem kendi yaşamlarını devam ettirmek hem de toplumun ruhunu beslemek için çalmalı. Sanat şu anda bitti, her şey mod mod yaşanıyor. İnsanlar robot gibi duygu yok. Gece 24:00 kadar bu iş uzayana kadar bizim önümüz açılmaz. Müzik başlayana kadar biz bu eyleme devam edeceğiz. Açık havada müziğin başlamaması için hiçbir sebep yok. Her yere danıştık. Bilimle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Dünyada da yok ülkemizde de olmamalı. Pandemi sadece müziği, müzisyeni etkilememeli” ifadelerini kullandı.